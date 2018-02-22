公股行庫擴大徵才3700職缺

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中國時報
／台北報導

公股行庫年後大舉徵才，全年釋出職缺逾3700個！台銀董事長呂桔誠昨日透露台銀今年徵才250人，華銀、兆豐也指出今年全年招募一般行員及專業人才約700人，八大公股行庫都計畫廣徵人才挹注新血。另因應今年將面對亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，公股行庫也紛紛砸重金，培育人才考取反洗錢師證照，大方補助報名費，還補助會費、提供獎金。

呂桔誠表示，今年預計將釋出250名職缺，首波招募70名行員，另外台銀對內部員工持續祭出百名優秀青年培訓計畫（YMD），做為培育優秀人才的搖籃。他強調，台銀擁有悠久歷史，奠定很好的基石，新進員工月薪都在3.3萬以上，在徵才上頗具競爭力。

兆豐銀發言人李春香也指出，上半年預計徵才300人，下半年也將視需求持續招攬專業人才。依去年兆豐徵才規模估算，全年招募人數上看600至700人。華銀副總經理黃俊智表示，因應金檢力道提升、業務專業度要求高，人力需求也水漲船高，為此今年每一季都會徵才，全年徵才700人，3月份將先招考300人。台企銀全年徵才數上看500人。

彰銀總經理施建安指出，3月份彰銀便將招募250～300人，碩、博士畢業新進員工年薪都可逾70萬元。

除了徵才，公股行庫也為育才投入大筆資金，近年來防制洗錢及打擊資恐成為金融業及全國的重要議題，尤其今年將面對亞太防制洗錢組織評鑑，金融業紛紛繃緊神經，一銀即表示，為提升全體同仁對於洗錢防制的知識及敏感度，特別公布考試補助方案及獎金措施，行員取得國際反洗錢師證照者，補助報名費及1年會費共約4.6萬元，另發放獎金1.2萬元。

(中國時報)

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