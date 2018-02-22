鼓勵新創上市櫃 股本6億先鬆綁

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中國時報
／台北報導

為鼓勵新創事業，多元上市櫃配套措施，一開春金管會主委顧立雄親自督軍，昨（21）日與證交所、櫃買中心開會，今天再與國發會討論，最快下半年公告實施，擴大受惠適用企業範圍。 據了解，政策定調「IPO家數不是重點」，初衷是「鼓勵新創事業發展」，並以股本6億元門檻優先鬆綁。

金管會昨日先釐清方向，目前預計分成「規模」與「獲利」兩階段概念調整。第一階段，國內企業上市「規模」門檻，也是最可望優先調整部分，除現有資本額6億元，將鬆綁比照現行KY（海外回台上市）公司審查條件，納入「淨值6億元、市值16億元」，共3種條件符合之一即可，同樣必須具備獲利能力。

由於僅規定「股本」作為上市規模門檻是國際罕見作法，台灣已有KY公司經驗可依循，因此最基本的「股本6億元」門檻可望最先鬆綁，不再是唯一規模要求，也是技術上較容易先做到。

第二階段則進一步放寬「獲利」能力標準，因此將設算多種「無」獲利能力下，必須滿足的其他市值或淨值要求，並同步適用「本國與KY」公司。可能方向有2個，一是現金流量為正者，觀察年限可縮短；二是市值較高者，營收標準可降低、免現金流量為正的條件。

目的是尋求政府想要「提升附加價值」的產業萌芽，如乾淨能源、風力發電、智慧醫療，及台灣新型態商業模式企業的概況，找出新創企業與大眾籌資的之間能相互滿足程度。

(中國時報)

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