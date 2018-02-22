4利多送暖 台股春風拂面

2018年02月22日 04:10 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

台股昨（21）日新春開紅盤大漲，終場收10,714.44點、漲幅2.81％，大啖封關期間美股漲幅的補漲年菜。放眼後市，指標性外資券商瑞信證券正式翻多台積電、外資回頭買超、3大類股輪動齊走強、成交量回溫等4大利多送暖，台股旺狗年春風拂面。

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）指出，台積電憑藉技術領先優勢，成功掌握高效能運算（HPC）、物聯網（IoT）與車用3大未來商機，未來數年營運成長動能無虞。

著眼長線利多，瑞信調升台積電投資評等至「優於大盤」，推測股價估值275元。

外資昨日回頭買超台股89.77億元，一掃雞年封關日前對台股連7賣，調節資金高達1,033億元窘境。復華數位經濟基金經理人周奇賢表示，由於全球主要經濟體景氣趨勢、企業獲利成長仍正向，行情仍有可為，但未來國際資金回流的幅度與速度，絕對是台股首要指標。

台股昨成交金額來到1,550.37億元，比雞年封關日多出逾400億元，符合市場對開紅盤的「補量」預期。法人指出，台股現階段成交金額若可維持在1,400～1,600億元左右，勿過度失控，便有機會營造「穩中求好」環境。

另台股自1月中下旬以來，融資與融券餘額同步減肥，人氣一度退潮，所幸，籌碼經過適度沉澱，伴隨金狗年初始喜迎大漲行情，有助提振一般投資人重回台股意願。

資金重返台股，3大類股歡聲雷動：電子、金融、非金電指數分別勁揚1.8～3.01％，且以非金電指數最強悍。日盛投顧總經理李秀利說，封關期間不只美股大漲，在新興市場中，以俄羅斯、巴西等國家漲勢最兇猛。另一方面，國際油價表現亦佳，研判會有部分資金轉往原物料、塑化族群，成為有別於過去電子股獨秀的開春新焦點。

(中國時報)