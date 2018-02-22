看好成長引擎多元化 瑞信升評台積電

2018年02月22日 04:10 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

瑞信台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）剖析，台積電的成長動能結構出現明顯轉變，相較於台積電2016年底時指出行動裝置占成長來源5成，未來高效能運算（HPC）將貢獻近半的成長動能，物聯網（IoT）與車用分別占2成與7％；相對地，行動裝置貢獻成長降為不到2成。

瑞信證券看好台積電成長引擎多元，有能力抵禦智慧型手機持平逆風，加上7奈米製程市占升、半導體庫存也越來越健康，因而調升投資評等至「優於大盤」。有了瑞信的助威，外資圈力挺台積電陣容更加堅強，股價可望啟動新一輪攻勢。

繼高盛證券於1月下旬，盛讚台灣科技巨人台積電邁出成功一步，並調高投資評等為「買進」後，瑞信證券成為第12家給予「買進」或「優於大盤」投資評等，唱旺台積電的外資券商。

值得注意的是，瑞信送台股新年第一份大禮：升評台積電的同時，卻也開出旺狗年第一槍：降評微星與宏碁，透露出布局電子股的資金應朝半導體上游邁進，暫時離開下游硬體的味道。

基於台積電長線利多充沛，艾蘭迪直言，股價之前回檔1成就是好買點，其轉趨樂觀看法一出，機構法人昨（21）日立刻用資金捧場，回補5,629張，終結對台積電連8個交易日賣超。

就台積電獲利表現而言，去年締造獲利新猷，每股純益（EPS）來到13.23元，據市場共識，今、明年將會繼續攀高。

(中國時報)