花蓮彩券行 將再開大支的

2018年02月22日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

連續5天開出百萬大獎，吸引民眾排隊搶買彩券沾喜氣。（許家寧攝）

花蓮大地震倒塌的統帥飯店旁，有一家「積財庫」彩券行，從初一起連4天開出百萬大紅包，年初五今彩539開出「地震牌」，該行更開出獨得800萬元的頭彩，可謂連中五元。「彩券達人」邢紀藩直呼，這是史無前例的「神蹟」！他認為，彩券行「大難不死，必有後福」，更大膽預測花蓮將再開出「大支的」億元大獎。

同店連中五元 被稱神蹟

花蓮「積財庫」彩券行春節連假期間接連開出百萬獎金，地方瘋傳「地震牌」發威，對此，篤信易經、有彩券達人之稱的台北市「金財神彩券行」老闆邢紀藩說，這次花蓮大地震造成地動山搖，是地動後的「魚躍龍門」之勢，讓鯉魚搖身成為龍，因此該彩券行才會從初一到初五連續開出大獎。

邢紀藩指出，這就是「否極泰來」，今年為戊戌年，天干「戊」屬土，地支「戌」也屬土，因此今年地震、火災特別多，0206花蓮大地震是今年立春以來的第一震，位在倒塌統帥飯店旁的積財庫彩券行，遭逢大難不死，必有後福，這次開出地震牌一點也不意外。

他表示，「02」、「06」及「23」正好符合花蓮強震發生日期和時間，「36」正巧是統帥飯店門牌，這些地震牌彩迷也一直在關注，理論上地區災變，地震牌會反映在彩金比較小的獎項，因此彩迷重點擺在四星彩，沒想到竟然開在今彩539，讓不少彩迷看走了眼。

開出地震牌 4碼有關連

「只能解釋是神蹟！」邢紀藩說，雖然是事後諸葛，不過花蓮這次連5天開出百萬獎項，不但是史無前例，也可說是「不可能發生的事情」，他認為，一旦動了就是一起的，他更大膽預測花蓮地區還會繼續開出頭獎，尤其統帥飯店周邊幾間彩券行，都有機會開出億元大獎。

(中國時報)