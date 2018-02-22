篤信風生水起 「積財庫」就是旺

彩券行老闆娘吳桂秦感謝財神爺眷顧，創下連續5天開出百萬大獎的紀錄。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮財運街就在那裡？位於公園路與復興街口的路段，短短100公尺就有4間銀行，還有5間彩券行，這兒經常傳出開出頭獎的消息，被認為是財運旺的地區，春節接連5天開出百萬大獎的「積財庫」彩券行老闆娘吳桂秦笑說，每次感覺「風水移動」，店內就開出大獎。

篤信風水的吳桂秦說，「積財庫」的前身是刻印店，16年前開始經營彩券行，她說，丈夫刻了30多年印章，曾幫花蓮各地知名廟宇刻宮廟章、神明印，包括主祀瑤池金母的母娘廟，可能是神明有感應，彩券行近年已開出4次今彩539頭獎。

「樂透站附近都是銀行，才會財源滾滾！」吳桂秦說，去年5月她將店面拓寬，特別置放一尊「招財蟾蜍」，沒想到，金蟾蜍到店裡不到2周，因為店員失誤多打1張今彩539彩券，正愁要怎麼消化，下面一位客人卻說，「別人不要的，我要！」幸運開出該店的第二次頭獎。

吳桂秦透露，去年12月開獎前2小時，有位湯姓居士到店裡刻印章，突然說感應到店裡磁場很強，預言會開出頭獎，她寧可信其有，跟著修士依樣畫葫蘆做了幾個祈福的動作，沒想到店內當晚第三度開出今彩539頭獎，讓她又驚又喜。

今年花蓮遭逢67年以來最大的震災，還造成斜對面不到百米的統帥飯店倒塌，店內原本生意不佳，沒想到，從初一起竟連4天開出大樂透「百萬大紅包」，20日初五今彩539開獎前，她眼皮一直跳個不停，誰知竟開出單注獨得800萬元的「地震牌」，讓她深信上天是眷顧花蓮的。

(中國時報)

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