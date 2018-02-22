五福臨門超好運 台北人也來買

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中國時報
／花蓮報導

花蓮統帥飯店旁的「積財庫」彩券行，從初一到初五連續開出大獎，「五福臨門」的好運氣讓民眾嘖嘖稱奇。昨(21日)開工首日，許多民眾來搶買彩券，期望能中大獎，排隊人龍長達近百公尺，從店門口一路排到花蓮市公園路的台灣銀行前，還有台北的遊客專程趕來買彩券，讓業者吳桂秦笑的合不攏嘴。

因強震坍塌的統帥飯店在大年初一拆除完畢，沒想到一旁的「積財庫」彩券行，隨即在當天開出百萬大獎，之後4天，每天都開出百萬以上大獎，尤其是20日晚間開的今彩539，頭獎竟又落在「積財庫」，獎金高達800萬，而且開出的號碼為「02、06、08、23、36」，多達4個號碼跟這次花蓮地震有關係，讓地方瘋傳是地震牌發威。

業者昨開心放鞭炮感謝財神爺眷顧，民眾也紛紛來搶買彩券沾喜氣，店裡人潮絡繹不絕，排隊人龍長達近百公尺，人人手上拿著錢等著買彩券來一試手氣。

除了當地的民眾與遊客，昨天甚至有遠從台北來的民眾專程來買彩券，期盼好運降臨。一名王姓阿伯手持一疊千元大鈔，一口氣包牌就是6300元，直說同一間彩券行連5天開出百萬大獎「太靈了！」，不得不相信。

「感謝財神爺發紅包給花蓮人」，業者吳桂秦說，震災過後，花蓮觀光一片蕭條，原以為這個年不好過，沒想到卻「震」出大獎紀錄，也帶動彩券行業績一片長紅，最神奇的是這張單注獨得的地震牌還是「電腦選的」，種種巧合讓她感到非常不可思議。

(中國時報)

篤信風生水起 「積財庫」就是旺 財神爺換個位 百萬跟著來

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