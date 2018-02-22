財神爺換個位 百萬跟著來

高文華摸摸神像肚子，期待好運再次降臨。 （林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

「坐乎正，才會得人疼！」屏東市和平路一間彩券行的老闆，過年期間突發奇想，將十幾年未移動位置的財神爺換了方位，竟如同換了手氣，21日隨即開出店內首次百萬大獎，業者高文華開心地說，「如果再中一次頭獎，就要幫神明蓋廟啦！」

高文華說，自己經營彩券行15年，選在人來車往的馬路旁展店，以為從此生意興隆，未料，生意始終「冷吱吱」。「中過最大的獎就是刮刮樂70萬元」，因為大獎屈指可數，所以被問及過往紀錄，自己回答的也有點不好意思。

大年初三，他站在櫃台顧店，一眼望見位於冰箱與主機旁的財神爺，突然覺得不太對勁，「因為客人從門口走進來，神明像是斜眼看人」，靈機一動，將神像移到店內面對門口的位置，還特地擦拭一番，左看右看，覺得順眼才定位。

說也奇怪，隔了3天，來了一位生面孔的男客人，指明要買張2000元的刮刮樂，他隨機隔著板子挑選其中一張交給客人，客人刮到最後突然一聲歡呼，竟然刮中了100萬元。

高文華說，這名年約30歲的男子又叫又跳的跑出店門口，隔了半小時，召集其他2位友人重返店內，集資又買了2000元的刮刮樂一本；他試探性問對方為什麼來此選購，男子答：「就感覺這裡會帶來財運」，高猜測，應該是在外地工作的遊子，返鄉試手氣，他也開心增添福氣。

「今年似乎受到景氣影響，各店家業績比往年少了2成」，看到電視樂透加碼已陸續開出，以為今年春節的銷售旺季又要這樣過了，沒想到，因為將神明移了位，業績就成長1成，高文華認為這是個好兆頭，期待從此轉運，能開個頭獎出來。

(中國時報)

五福臨門超好運 台北人也來買 威力彩中頭獎 老闆頭暈暈

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