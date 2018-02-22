威力彩中頭獎 老闆頭暈暈

2018年02月22日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

昨天是年假後第一個上班日，許多六甲民眾遇到同事的第一句話都是「快說！是不是你獨得6億多？」大年初四迎財神當天開出今年威力彩頭獎最高獎額6.58億的台南六甲萬客來彩券行，連日來有不少民眾登門沾喜氣並試手氣，老闆江泰良透露，開獎前幾天一直感覺頭暈暈的，以為是過年太勞累感冒了，沒想到竟然是開出頭獎。

萬客來彩券行開在台南六甲中山路，由江泰良、江政學兄弟檔經營，由於位於遊客前往烏山頭水庫、南元農場等景點的主要道路上，上店裡買彩券的外地客與本地人比例約7比3，店內開出威力彩頭獎，居民都在猜到底是哪個幸運兒中獎。

江泰良生肖剛好屬狗，果然在本命年發威，回想開出頭獎的徵兆，他說，前幾天一直感覺頭很暈，以為是太勞累感冒了，那想到竟然是開出大獎的「前兆」。

江泰良表示，除夕夜他曾到六甲恆安宮媽祖廟，參加廟方拜頭香領紅包的活動，並將發送的戊戌年發財金帶回家中，放在財位安置，沒想到過了幾天就應驗，「實在非常幸運，感謝媽祖保佑！」他在開獎隔天就到廟中參拜致謝。

六甲地區原本有5間彩券行，現在僅剩3間，多年來只開過2次今彩539頭彩，以往大樂透、威力彩最多開出3獎，都與頭獎無緣，由江姓兄弟經營的萬客來彩券行已有10年歷史，兩人輪流顧店，從早上8點開到晚上12點，全年無休，相當辛苦，這次開出超過6億頭獎，又是1人獨得，不只兄弟倆喜出望外，民眾更是頻頻上門一探究竟，順便買彩券試試手氣。

(中國時報)