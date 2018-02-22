是否與柯合作 民進黨要出新招！洪耀福強調 政治要有想像力

台北市長柯文哲。（圖／資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

國民黨有意參選台北市長者紛紛表態，民進黨今年是否繼續跟台北市長柯文哲合作？或是將有合作的新模式？民進黨祕書長洪耀福昨表示，不要拘泥只有跟柯合作，「政治要有想像力」。面對民進黨在台北市長的選情，他也強調，政治有很多可能性，不要一直拘泥於跟柯文哲合作的邏輯跳不出來。

柯P稱「我跟綠營關係好得很」
張顯耀、孫大千 宣布參選北市長

不拘泥只與柯合作

昨日開工日，洪耀福一早就在民進黨中央發出一百多個千元紅包給各部門黨工，他表示，今年對黨工來說是會很辛苦的一年，因為是選舉年，會加緊準備，把該做的事情做好，但最重要還是希望台灣越來越好，能夠長治久安。相對來說，國民黨因黨產充公，今年開春黨工沒紅包可拿。

被問到台北市選舉是否確定要跟台北市長柯文哲合作？洪耀福說，目前台北市選對會還沒進行討論。

有可能創造新模式

由於柯文哲日前談到，與綠營合作是「兩害相權取其輕」；對此，洪耀福回應說，應該是兩「利」相權取其重，不是兩害相權取其輕。

洪耀福強調，政治有很多可能性，不要一直拘泥於跟柯文哲合作的邏輯跳不出來，政治要有想像力，也可以創造新模式，之前也曾有「在野大聯盟」的模式。

媒體追問，除了與柯文哲合作、民進黨推出超級強棒，還有什麼可能模式？洪耀福則笑說，「當然不能跟你們講啊」。

面對已宣布參選台北市長的綠委姚文智，一直希望能受到黨中央垂青；洪耀福表示，姚文智委員很認真，也一直積極把自己的政見提出來，一些想法也是很進步的，對台北市整體的發展也是非常有建設性的意見。

(中國時報)

柯P稱「我跟綠營關係好得很」
張顯耀、孫大千 宣布參選北市長
新聞透視－管內鬥不問清廉 綠軍… 柯P稱「我跟綠營關係好得很」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。