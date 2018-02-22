是否與柯合作 民進黨要出新招！洪耀福強調 政治要有想像力

2018年02月22日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

國民黨有意參選台北市長者紛紛表態，民進黨今年是否繼續跟台北市長柯文哲合作？或是將有合作的新模式？民進黨祕書長洪耀福昨表示，不要拘泥只有跟柯合作，「政治要有想像力」。面對民進黨在台北市長的選情，他也強調，政治有很多可能性，不要一直拘泥於跟柯文哲合作的邏輯跳不出來。

不拘泥只與柯合作

昨日開工日，洪耀福一早就在民進黨中央發出一百多個千元紅包給各部門黨工，他表示，今年對黨工來說是會很辛苦的一年，因為是選舉年，會加緊準備，把該做的事情做好，但最重要還是希望台灣越來越好，能夠長治久安。相對來說，國民黨因黨產充公，今年開春黨工沒紅包可拿。

被問到台北市選舉是否確定要跟台北市長柯文哲合作？洪耀福說，目前台北市選對會還沒進行討論。

有可能創造新模式

由於柯文哲日前談到，與綠營合作是「兩害相權取其輕」；對此，洪耀福回應說，應該是兩「利」相權取其重，不是兩害相權取其輕。

洪耀福強調，政治有很多可能性，不要一直拘泥於跟柯文哲合作的邏輯跳不出來，政治要有想像力，也可以創造新模式，之前也曾有「在野大聯盟」的模式。

媒體追問，除了與柯文哲合作、民進黨推出超級強棒，還有什麼可能模式？洪耀福則笑說，「當然不能跟你們講啊」。

面對已宣布參選台北市長的綠委姚文智，一直希望能受到黨中央垂青；洪耀福表示，姚文智委員很認真，也一直積極把自己的政見提出來，一些想法也是很進步的，對台北市整體的發展也是非常有建設性的意見。

(中國時報)