柯P稱「我跟綠營關係好得很」

台北市議會21日舉行新春團拜，台北市長柯文哲（中）率一級首長前往拜年。左為議長吳碧珠。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

台北市議會21日舉行新春團拜，台北市長柯文哲率市府官員出席，不過，今年場面冷清，民進黨僅議員王威中1人出席，被外界視為故意給柯難堪。柯文哲昨受訪笑說，很多議員還在國外旅遊，真正的好朋友反而不需在公開場合碰面，強調「我跟綠營關係好得很」。

柯文哲與「盟友」民進黨關係破裂，儘管有部分綠營議員與柯保持良好互動，不過，日前議員林世宗找柯拍影片拜年，就引發支持者不滿，要求議員盡量不要跟柯「同框」，以免流失選票。

面對綠色基層反彈，柯文哲強調，自己跟綠營關係還是很好，距選舉時間還久，且從媒體傳播學來看，支持者通常不會講話，反對者才會出來表達意見，這些就當參考。

外界好奇，這是否表示綠營支持者接近選舉才會浮上檯面？柯文哲僅說，整合也是一種過程。至於過年有無與民進黨祕書長洪耀福見面談選舉，柯表示，這幾天沒有，過完年再講。

對於外界認為綠營議員有意與柯切割，王威中坦言，黨內只有自己出席「很意外」，但他強調，過年有很多事要忙，往年議員出席狀況差不多就這樣。至於與柯整合難題，他表示黨中央不會那麼快決定，可能5、6月才討論，做為黨員應給黨中央多點空間，不需太大動作選邊站。

近來國民黨多人表態參選台北市長，外界解讀，藍營不斷推人，是想逼民進黨也推人選，這樣國民黨勝算較大。對此，柯文哲笑說，他聽不懂這理論，人活在世上沒那麼多陰謀，接著抱怨，開工第一天能不能不討論選舉。

(中國時報)

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