張顯耀、孫大千 宣布參選北市長

2018年02月22日 04:10 中國時報 陳彥宇 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

年底北市長選舉，藍營參選熱鬧滾滾，前立委張顯耀、孫大千昨先後宣布投入國民黨北市長初選。張顯耀昨召開「贏回台北，捨我其誰」參選記者會，細數市長柯文哲5大不適任理由，誓言讓國民黨重返執政，終止柯P無厘頭、即興式施政，並帶領北市跨入兩岸，進軍國際。

張顯耀昨抨擊，柯文哲人格特質高傲自大，缺乏包容與整合力，政不通人不和，以即興方式治理市政，使大巨蛋案等重大建設停滯；柯上任後北市國際競爭力下滑，經濟發展與就業成績，雙雙讓人失望，年輕人看不到未來，市民失去光榮感與驕傲。

張顯耀說，他曾在國安會任職，當過立委，也曾在海基會及陸委會擔任政務官，兼具行政經歷及民代經驗；54歲的他正值壯年，又有國際視野，當選後將打造一流市政團隊，規畫市政藍圖。

張顯耀表示，未來當選將成立創業局，設創業基金，要讓兩岸經濟對接，跨進國際市場。同時，將複製巴黎經驗，把敦化南北路林蔭大道，打造成香榭大道。

對曾涉共諜案 張顯耀在記者會上出示北檢不起訴書，強調其清白。他說，很感謝「那一、兩位有誤解的朋友」，也感謝馬前總統給他歷練機會。他將引以為戒，重用人才，信任部屬。昨記者會包括中常委沈智慧、侯彩鳳等人皆與會，但未見大咖出席。

相較張大動作開記者會，孫大千則透過臉書直播宣布參選。他強調要以新方式來選舉，所謂強調排場、找天王大老加持，已是舊時代思維。孫大千指出，如今是數位化時代，國民黨應轉型，因此他將用新方式，不用大排場造勢、組織動員，改用網路平台說，藉此改變國民黨。他直言，柯文哲認為藍綠都可能打不贏他，所以目前對選情毫不在意，國民黨不能再拘泥鞏固基本盤思維，否則將永遠站不起來。

孫大千希望給台北市定義不同的價值跟品牌，他認為台北與其他縣市有巨大落差，台北人應要有承擔的態度，在想要什麼前應想能付出什麼，台北是中華民國首都，應做台灣火車頭，跟各縣市分享台北資源。

除張顯耀、孫大千外，藍營爭取提名參選者還包括前立委丁守中、北市議員鍾小平及前政院發言人鄭麗文，國民黨最遲3月啟動黨內全民調初選機制。

(中國時報)