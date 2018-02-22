國民黨新北不徵召 稱侯會來登記

2018年02月22日 04:10 中國時報 葉德正 、吳岳修／新北報導 、吳岳修／新北報導

初六團拜成選舉角力場！有意參選新北市長的侯友宜、周錫瑋21日出席各機關團拜，兩人雖碰頭、握手互動，但周直批侯不辭職表態參選，會浪費人民納稅錢；侯維持一貫低調，反倒是新北市黨部主委李乾龍表示：「侯友宜一定會來登記。」

新北市議會團拜現場，朱立倫拉著周錫瑋就座，不時交頭接耳互動熱絡，朱更在致詞時強調要團結，但台下周、侯2人相敬如「冰」，除了見面握手外，幾乎零互動；黨部茶會，侯、周刻意錯開，侯友宜與朱立倫一同提早到黨部致意，周錫瑋準時抵達，雙方毫無交集。

侯友宜遲未表態參選，成為昨日團拜焦點話題。對此，他強調，會選擇對的事情，勇敢面對，走自己的路，等黨部正式公布初選機制後，他會清楚交代、決定。至於是否辭職參選，侯說，每個人的路都不一樣，自己要做自己的選擇，勇敢往前走。

周錫瑋則直批侯友宜要參選新北市長「早就該講了」，參選者都該了解不該浪費人民納稅錢，也不能不公正參選，以免人民不信賴，民主時代一切都要攤在陽光下，若侯宣布參選並辭掉副市長，有足夠時間說明政策、辯論，市民才會比較信任與支持。

朱立倫則說，尊重每個人表達意見，國民黨初選有意願都歡迎參與，不管哪個城市都一樣，最重要是初選過後要團結。

朱立倫表示，過年期間他有跟國民黨主席吳敦義拜年，大家共識就是「國民黨要團結一致」，在吳主席領導下，很快會提出一些好的候選人，全力在2018年底爭取勝選。

國民黨新北市黨部主委李乾龍說，黨內初選時程照原計畫展開，3月2日起公告登記，3月25日確定人選出爐，用公平、公正、公開方式推出候選人，「保證不會徵召」，且侯友宜一定會來登記。

是否贊成侯友宜辭職參選，李乾龍認為，並無規定登記要辭職，且目前尋求連任者也沒人要先辭職，但在議會可能會有壓力。

(中國時報)