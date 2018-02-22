新聞透視－低調備戰 侯自有盤算

2018年02月22日 04:10 中國時報 葉德正

侯友宜有意參選下屆新北市長眾所皆知，但遲至今日沒有表態，地方人士分析，侯越晚表態，除可觀察周錫瑋表態投入選戰後兩人的民調變化外，最重要的是，目前侯下鄉拜會行程，仍靠市府安排，團隊人馬多調派自各局處，若辭職參選，將頓失所有人馬，若不幸初選沒上，則是賠了夫人又折兵。

從去年初各大媒體民調顯示，侯友宜在國民黨內領先群雄，甚至打敗綠營天王，照理應更早表態投入選舉，但他對是否參選始終低調，每次被問到選舉問題，不是狂打太極，就是強調「做好市政工作，就是最好的備戰」。

地方人士認為，原因出在侯沒有選舉經驗，過去身旁僅幾位祕書打理一切，現在出席各大場合，身邊雖有無數祕書，甚至還有攝影，宛如市長規格，但說穿了，這群人仍是調派自各局處的機要人員，沒有團隊的奧援，貿然辭職相當危險。

況且周錫瑋選戰經驗豐富，面對任何議題都能侃侃而談，政治魅力不低，侯友宜需要更多時間培養團隊，才能準備應戰。

另外，不少藍營人士對侯友宜存有疑慮，若侯友宜太早宣布參選，一旦吵熱藍營初選，與周錫瑋爭得你死我活、趕盡殺絕，侯即便贏了初選，這群正藍軍最終選擇不含淚投票、選擇沉默，恐讓綠營割稻尾，這也正是侯友宜面對選戰始終低調、以守為攻的主要因素之一。

也有藍營議員指出，侯友宜不表態另還有遊戲規則遲遲未定之故。不過昨天新北市黨部主委李乾龍已表明，新北市黨部已把遊戲規則訂好，3月2日公告、3月25日確定人選出爐；而市府也彷彿替侯友宜做好最後衝刺，1、2月合計公開行程就近30個，私下行程更是爆炸性成長，表態時刻應該就在眼前。

(中國時報)