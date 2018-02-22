民進黨南市3選將 小英面前開幹

2018年02月22日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台南市長初選黑函滿天飛，據了解，昨天黨中央召開中執會，還成為「台南市長候選人吵架大會」，直接在黨主席蔡英文面前吵起來，讓蔡英文看不下去，當場要求黨部發文，只要競選團隊、支持者被證實惡意攻擊對手，中央黨部將「從寬認定」，不排除在選前取消資格。

民進黨中執會昨討論直轄市議員提名名額及選務等議題，但因部分中執委就是黨內南市長初選候選人，包括綠委王定宇、陳亭妃、民進黨台南市黨部主委顏純左等人，在席間不時交鋒。

沒抹黑沒攻訐 都說有理

據轉述，蔡英文在會中提到，台南怎麼選得這麼激烈？王定宇就說，「我從來沒有抹黑，我是公道伯」，蔡英文反問，「按照你的邏輯，那初選不就剩你一個人？」王回應「那最好」；一旁的綠委陳亭妃聽完立刻接著說，「我也沒有攻擊別人，最後應該剩我們兩個」。

結果，顏純左當場檢舉陳亭妃，指陳的陣營指導民眾接到民調電話要謊報年齡，因為年輕人有民調加權；陳則喊冤，解釋自己只是宣傳。讓蔡英文一度緩頰說「今天只是處理原則性問題」。

違黨紀就議處 蔡說重話

據轉述，綠委陳明文也在會中強調，「這種事要馬上處理，像要是攻擊對手有小孩，難道還要先驗DNA？都來不及了。」結果選對會召集人趣回：「現在驗DNA，也幾個小時就好了。」但蔡英文強調，初選不能賠了黨的形象，若明顯違反黨紀，就要馬上處理。

不僅如此，面對身兼南市黨部主委的顏純左參加初選，王定宇就質疑，有黨主委開協調會、自己做決議，這樣對嗎？中執委林宜瑾也補槍說，選舉文宣都用黨部資源，跑行程也都是在講自己選舉的事。

顏純左若參選 須即請假

面對激烈競爭，民進黨發言人林琮盛轉述蔡英文裁示，強調候選人應各自約束，遵守規定，不得惡意攻訐黨內參選人，違者將依規定嚴以議處，不排除取消初選資格，相關調查也將持續進行，不因初選結束而結束。

蔡英文也裁示，依慣例，二級黨部主委暨政務性黨工參加公職提名初選自即日起一律請假。因此，目前具南市黨部主委的顏純左，必須立即請假，顏也同意。

對於南市初選打成這樣，蔡英文三令五申卻沒人理，原本民進黨祕書長洪耀福還認為這些紛爭須「釐清管轄權」，不過中執會結束後，從蔡英文的裁示不難看出，攻訐者身分「從寬認定」，競選團隊及支持者都包括在內。

(中國時報)