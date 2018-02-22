新聞透視－府城惡鬥 沒有真正贏家

2018年02月22日 04:10 中國時報 洪榮志

民進黨立委陳亭妃。（本報資料照片）

2018台南市長選舉，民進黨將於3月初全民調決勝負，國民黨也可望首度在台南以全民調提名。鑑於綠營在台南長期執政打下鐵桶江山，民進黨6名選將莫不將初選視為大選，為爭出線不惜撕破臉；藍營雖企圖整合在野勢力拚逆轉勝，但無黨籍參選人卻似乎不領情，雙方各有隱憂。

2014年台南市長選舉，國民黨在找不到戰將的情況下，徵召時任台南大學校長的政治素人黃秀霜參選，結果賴清德大贏44萬多票。4年後的民進黨台南市長初選，在「提名即當選」的氛圍下，6名參選人搶破頭。

在民進黨方面，目前以黃偉哲、陳亭妃及顏純左3人纏鬥最為激烈，各陣營不僅頻頻翻出陳年舊帳，攻擊主要對手的弱點，甚至連不是參選人的輔選要角也難逃池魚之殃，被要求說清楚已無罪結案的案件。由於大家都出手狠辣、刀刀見骨，未來如何修復初選所留下的傷口，恐將讓出線者傷透腦筋。

至於泛藍陣營方面，除有意捲土重來的黃秀霜已經公開宣布參選外，前立委高思博雖然尚未正式表態，但檯面下也開始運作；此外，曾號召籌組在野聯盟的無黨籍前台南市警局長陳子敬，讓國民黨主席吳敦義公開表態將採泛藍全民調決定提名人選。

事實上，民進黨推動全民調提名已行之有年，相關技術也較為精準，加上民調對象全都是黨內同志，因此較不容易出現問題。

反觀泛藍陣營則不然，既是首次在台南舉辦全民調，經驗原本就不足，加上選民結構綠大於藍，難保綠營選民不出現「助弱鋤強」的反民調現象；同時泛藍民調對象又涵蓋黨內外，相關細節不易取得共識，諸多因素都會影響民調結果的可信度，進而干擾泛藍陣營的團結。

平心而論，儘管民進黨因中央執政不力，以及黨內初選製造的裂痕不易弭平，讓泛藍陣營擁有絕地反攻的契機，但團結的泛藍都未必能勝選，更何況是分裂的在野勢力，因此如何辦好泛藍陣營的全民調，讓勝出者真正成為陣營共主，帶領同志衝刺選戰，恐怕是國民黨要先克服的難題。

(中國時報)