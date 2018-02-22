陳營控誤導抹黑 黃批顛倒是非

2018年02月22日 04:10 中國時報 洪榮志 、 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

「拒絕抹黑、回歸政見！」民進黨台南市長初選廝殺激烈，陳亭妃陣營中的5位市議員，21日集體痛批黃偉哲陣營透過臉書、LINE群組，散播斷章取義、刻意誤導的抹黑影片，大打烏賊戰術，已具名向黨中央檢舉，希望制止這股選舉歪風，以免支持者失去信任。

對此，黃偉哲競選團隊發言人郭國文說，過年期間發布的新聞稿，是針對陳亭妃陣營的指控，所做的防禦性回應，卻反遭顛倒是非，「22日會開記者會，讓外界清楚誰才是真正的抹黑者。」

市議員陳秋萍、賴惠員、陳怡珍、蔡旺詮、林志聰指出，一場黨內初選，黃偉哲陣營竟從大年初二飆罵到初五，市民原期待過個歡喜的農曆新年，民調直拉的陳亭妃卻遭謾罵、汙衊、抹黑的負面語言及黑函影片瘋狂濫炸，希望不要因民調陷入膠著，大打烏賊戰。

陳怡珍說，大年初二黃偉哲團隊透過臉書、LINE群組散播黑函影片；隔天黃偉哲陣營多位市議員還延續歪風，甚至立委也跳下來挺這場烏賊秀，令人痛心。

蔡旺詮也痛心表示，黨內同志君子之爭，千萬不要攻擊抹黑，將來打完選戰還必須團結在一起，不能讓支持者失望。大家的挑戰是外面，怎麼會為了一場黨內初選，動作粗魯成這樣？讓大家連好好過一個年都沒有辦法。

陳秋萍說，她挺陳亭妃，一如8年前挺賴清德一樣，因為他們都深耕基層，願意傾聽人民的心聲；時下初選亂象，期盼黨中央出面評評理，不要讓親者痛仇者快。

(中國時報)