遭批置入 陳亭妃神回別太嚴肅

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中國時報
／台南報導

民進黨台南市長初選短兵相接，參選人陳亭妃在某本土劇「軋一角」，引發網友討論，有人爆料「根本是置入，不是巧遇」，指陳的誠信有問題；對此，陳亭妃回應「大家不要太嚴肅了。」

民視本土劇《幸福來了》20日播出第165集，眼尖民眾發現陳亭妃竟也入戲軋上一角。劇中，陳亭妃與支持者騎單車繞行台南市各區時巧遇片中主角，雙方還有對話，陳亭妃更請男女主角幫忙行銷台南的水果。

該集播出後，有人認為陳亭妃是在路程中巧遇劇組臨時軋一角演出；但也有網友在網路貼出劇組的劇本，上面寫有「本場為立委陳亭妃的置入場次，相關內容勿刪」，質疑根本是花錢買的置入行銷，卻稱巧遇，欠缺誠信。

陳亭妃表示，那天是巧遇劇組人員，剛好他們在拍戲，她就問說，「我們是不是能軋一角？我們很高興也很意外。」

陳亭妃還說，她當時講的台詞，跟電視劇播出的內容不太一樣，不知用意何在？「過年期間，大家可以輕鬆一下，為何每件事都要政治化，甚至牽扯到選舉？大家太嚴肅了。」希望可以用比較開心的方式看待。

至於是否置入性行銷？陳亭妃指出，「我再怎麼說，你們都不會相信，這可能要去問民視比較好。」

黃偉哲則認為，政治人物的誠信很重要，「原先覺得別人（指陳亭妃）運氣真好，原來這中間攏系假」，市民自有公斷，現在廣告很普遍，有置入行銷就要對外說明，講巧遇似乎有些牽強。

(中國時報)

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