黃營暗指關說 郭信良自清

2018年02月22日 04:10 中國時報 郭建伸 、 洪榮志 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨立委段宜康前天透過臉書，指控綠委陳亭妃台南市長初選的輔選大將郭信良，疑為賭場業者向員警關說；昨日，獲新系部分奧援的綠委黃偉哲進一步透過發言人邱莉莉，批評陳亭妃與郭信良是親密的政治結盟，若陳亭妃出線，不僅令人擔憂到底是誰在當市長，恐怕也將破壞南市府的清廉政治。

近來台南政壇流傳一段影片，擷取綠委王定宇、葉宜津跟台南市議員謝龍介在廣播上的發言，而王有提及賴清德不希望台南市長「交給不正派的人」，矛頭都指向陳亭妃陣營。不僅如此，隸屬新潮流系的段宜康，更在前天暗指郭信良替賭場業者關說。

對此，郭信良回應表示，當天是應選民的請託，前往了解事情的原委，這也是所有民意代表都會碰到的情況，在所難免。但是郭信良也強調，當天他告訴警方，「一切請依法處理，該怎麼辦就怎麼辦」。

但邱莉莉昨在廣播專訪時表示，過去議會常有人說找郭信良喬公共工程款比較好過，認為郭對賴清德的透明制度「恐怕不習慣」。她更說，若陳真的通過初選，「我們非常擔心到底是你在當市長，還是副議長郭信良當市長？」

主持人問，外界指出行政院長賴清德因為某種因素轉而支持黃偉哲，是因為他不想讓另一個人當選，這說法是否為真？邱莉莉說，賴清德在市長任內取消給議員的小型工程款，將很多事情制度化，對抗黑金政治；但隨著選戰越來越激烈，她認為賴清德會擔心，郭信良與陳亭妃是盟友關係，若陳亭妃真的當選，恐破壞清廉政治的文化，這恐是賴最不願意看見的。

(中國時報)