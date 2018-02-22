不滿教育部卡管 台大人怒吼

2018年02月22日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台大今年一月初遴選確定前國發會主委管中閔為新校長，但教育部迄今未核發校長聘書，引發台大師生抗議，21日上午走上凱道，向總統蔡英文與教育部長潘文忠「拜年」，怒吼要求蔡、潘二人正視台大人的憤怒，尊重大學自主，吸引數百人參加，多名曾任政務官的學者到場聲援，包括前法務部長羅瑩雪、前農委會主委陳保基等人。

羅瑩雪、陳保基皆現身

「台灣大學自主行動聯盟籌備會」發起人台大獸醫系教授周崇熙，昨日代表台大師生向總統府遞交陳情書，並將「傅鐘」看板送給總統蔡英文，表達捍衛與堅守大學自主決心，抗議人群隨後並轉往教育部抗議。

政治黑手干預 民主潰敗

前法務部部長羅瑩雪為台大法律系校友；她表示，台大遴選校長程序完全合法，教育部遲遲不核定，目的是在刁難，管中閔唯一的問題，就是他的顏色不對，過去一再呼籲政治黑手退出校園的政黨，執政之後，干擾校園到如此程度，可謂民主法治一大潰敗。

前農委會主委、台大動物科學技術系教授陳保基說，台大作為高等教育指標，教育部不得以莫須有的理由，阻擋台大選出校長與就任。陳保基說，他自己在民國47年進入台大念書，畢業後在台大任教，之後歷經解嚴，從來沒有發生過這種情形，教育部對台大強力施壓的狀況，「怎麼看都是要把台大搞壞掉，很多老師與校友都看不下去，才會走上街頭。」

台大政治系教授蘇宏達表示，執政黨上任後，不斷分裂人民，不只發動台灣人鬥台灣人，私部門也在鬥公部門，他質疑這個政府是不是頭殼壞掉了，「台大師生反對的是非法的操作與政治動員。」

只是要工作證 太荒謬

台大社工系教授馮燕表示，在農曆年後第一個開工日，老師們應回到工作崗位，但是，台大卻沒有校長、群龍無首，讓老師們因此走上街頭，身為社工學者，過去上街陳抗大多是為聲援弱勢團體，「但現在只是要向總統府，為校長要一張工作證，荒謬不荒謬！」

「我們所面臨高等教育最大的困境，是不能按照法律去選擇自己的最高主管。」台大農藝系校友、前荷蘭銀行大中華區總裁李湘偉說，台大校內有一小部分教授，缺乏道德勇氣，貪圖未來的發展，從中阻擾新校長上任，終將會自食惡果。

(中國時報)