非台大學者也上街頭

行動聯盟籌備會發言人周崇熙（右）等人代表進入教育部遞交陳情書，不滿教育部僅派層級太低的人事處長陳焜元（左）接受陳情書，大喊「不接受！」要求潘文忠出面。（陳怡誠攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台大新任校長管中閔獲選迄今逾1個月，教育部仍未核發其校長聘書，不只台大師生反彈，其他學校學者也出面聲援。政大副校長王儷玲昨日走上凱道參加陳抗，強調捍衛大學自主的立場；前台北教育大學校長莊淇銘批評教育部違法濫權，赤裸裸地將行政力介入大學校長遴選。

政大副校長、金管會前主委王儷玲昨現身凱道，聲援台大教職員的反卡管抗議。她強調：「士大夫無恥是謂國恥，教育部阻擋管中閔擔任台大校長，是傷害大學自主。」

王儷玲說，對比過去威權時期，台灣社會爭取言論自由，走過白色恐怖，如今民進黨執政，卻還要面對綠色恐怖，大學是培養公民之處，如果大學沒有自主，便失去思想自由，台灣將無法成為民主自由的國家。

曾任教育部大學校長遴選委員、開南大學、高雄市立空中大學及台北教育大學等三所大學校長的莊淇銘說，台大依照《大學法》制訂的校長遴選辦法產生遴選委員，遴選委員依規定呈報教育部同意，再由遴選委員會依規定遴選校長，過程中，教育部並未提出任何質疑，直到遴選出管中閔為新任校長後，開始出現各種質疑，甚至踰越行政職權，要求檢視校長的論文，教育部的心態與立場可議。

莊淇銘指出，民進黨與時代力量日前在立法院審查預算時提案威脅教育部，不得聘任管中閔為台大校長，目的就是透過預算來「卡管」，但這個做法根本站不住腳，綠營才會透過教育部長潘文忠找到「低階文官」，也就是人事處長陳焜元當打手，對外回應所有管案的問題，教育部長及所有次長變成幕後影武者。

(中國時報)

不滿教育部卡管 台大人怒吼 為校長難產上街頭 國際看笑話！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。