2018年02月22日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台大新任校長管中閔獲選迄今逾1個月，教育部仍未核發其校長聘書，不只台大師生反彈，其他學校學者也出面聲援。政大副校長王儷玲昨日走上凱道參加陳抗，強調捍衛大學自主的立場；前台北教育大學校長莊淇銘批評教育部違法濫權，赤裸裸地將行政力介入大學校長遴選。

政大副校長、金管會前主委王儷玲昨現身凱道，聲援台大教職員的反卡管抗議。她強調：「士大夫無恥是謂國恥，教育部阻擋管中閔擔任台大校長，是傷害大學自主。」

王儷玲說，對比過去威權時期，台灣社會爭取言論自由，走過白色恐怖，如今民進黨執政，卻還要面對綠色恐怖，大學是培養公民之處，如果大學沒有自主，便失去思想自由，台灣將無法成為民主自由的國家。

曾任教育部大學校長遴選委員、開南大學、高雄市立空中大學及台北教育大學等三所大學校長的莊淇銘說，台大依照《大學法》制訂的校長遴選辦法產生遴選委員，遴選委員依規定呈報教育部同意，再由遴選委員會依規定遴選校長，過程中，教育部並未提出任何質疑，直到遴選出管中閔為新任校長後，開始出現各種質疑，甚至踰越行政職權，要求檢視校長的論文，教育部的心態與立場可議。

莊淇銘指出，民進黨與時代力量日前在立法院審查預算時提案威脅教育部，不得聘任管中閔為台大校長，目的就是透過預算來「卡管」，但這個做法根本站不住腳，綠營才會透過教育部長潘文忠找到「低階文官」，也就是人事處長陳焜元當打手，對外回應所有管案的問題，教育部長及所有次長變成幕後影武者。

(中國時報)