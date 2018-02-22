為校長難產上街頭 國際看笑話！蔡政府「卡管」醜態畢露

台大準校長管中閔。（本報系資料照）

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中國時報
／台北報導

台大師生昨上街抗議政治干涉校園自主。藍委柯志恩昨表示，一場「卡管」鬧劇已讓蔡政府輸不起的醜態畢現，教育部可謂居功厥偉，然而，大學開學在即，教育部到底要不要把新校長還給台大師生？要殺要剮總要有個定論，「卡管」能到天荒地老嗎？

不滿教育部卡管 台大人怒吼
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柯志恩批評，蔡政府膽敢挑戰台大師生的忍耐極限？或讓國際學術圈一次看透台灣大學的笑話？「請問教育部到底鬧夠了沒有？」難道上凱道「拜年」不夠，還要激起多少民眾怒火，教育部的官員才肯罷手？

柯志恩說，教育部「卡管」事件讓台大師生忍無可忍，終於走上凱道向蔡總統「拜年」，藉此抗議政治黑手干擾教育。台大師生為新校長難產而發出怒火，堪稱史上第一次，「世界都在看。」

柯表示，台大是台灣的學術龍頭，是台灣高教的典範，台大校長遴選備受各界矚目，但教育部卻迎合獨派壓力，不惜踐踏大學自主，甚至出賣教育中立的價值，從年前至年後，配合高層及深綠意旨，主導一齣「卡管」鬧劇。

國民黨團首席副書記長曾銘宗直言，民進黨實在「太敢了」，校園自主是台灣民主價值的指標，解嚴後無論馬、扁都沒把政治黑手伸入校園過，這事件拖愈久對民進黨傷害將會愈大，不處理好的話學生一定會反彈。

曾銘宗認為，「卡管」已經是民進黨的政治考量了，既然如此就不該老是派教育部人事處長去處理，教育部長潘文忠既然是政務官就該自己處理，負起政治責任。他也呼籲民進黨及早把政治髒手從台大挪開，讓管中閔趕快上任，維護學生受教權以及校園自主。

(中國時報)

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