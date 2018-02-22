新聞分析－真正理由說不清 教部頻跳針

2018年02月22日 04:10 中國時報 李侑珊

台大遴選出新任校長管中閔，迄今已經一個半月，但是教育部遲遲不核發校長聘書，代表教育部對外發言的人事處長陳焜元面對外界質疑，依舊緊咬管擔任台灣大哥大獨董爭議有待釐清，還拋出須參考台大臨時校務會議的討論，才能確定管是否能出任校長。

事實上，為配合教育部要求，台大在1月31日再度召開遴選委員會，當晚公佈的會議記錄指出，管中閔兼任台灣大哥大獨董、審計委員會與薪酬委員會委員，台大校方事先知情，並分別在去年5月17日、9月22日，行文同意管中閔兼任上述三份職務，遴選委員會也在受理校長候選人推薦收件前，同意管兼任台灣大獨董，且管中閔擔任台灣大哥大獨董為公開資訊。

但教育部置台大說明於不顧，依然在農曆年前，對台大發出第7次公文，要求補件說明管擔任台灣大獨董爭議，此舉顯然是雞蛋裡挑骨頭，司馬昭之心，昭然若揭。

至於校務會議一說，更是荒謬。依《大學法》規定，校長遴選是遴選委員會職責，台大遴選會已於1月5日選出新校長，1月31日再度開會確認遴選結果無疑義。教育部竟還呼應反管人士要求召開校務會議之說，暫緩管中閔的校長任命案。

作為教育事業最高政主管機關，教育部完全漠視法律，配合反管媒體的「步數」，不斷拖延，使盡各種「奧步」。

被批是「反管打手」的教部人事處長陳焜元昨說：「台大若將所有動作做到位，事情都清楚了，教育部可以不作為嗎？」「台大將所有疑義都釐清楚了，這樣選出來的校長，才可獲得最大的保護及保障。」這種說法真是讓人一頭霧水，教育部至今未對台大補開會議、補件流程提出準則，官員連話都說不清楚，講不出不予核定的真正理由，從頭到尾都在跳針。

台灣高等教育龍頭的校長選任，在民進黨操作下變質為政治鬥爭，教育部長竟還打高空說要帶領台灣高教打世界盃，簡直是痴人說夢。

(中國時報)