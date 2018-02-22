教部緊咬獨董爭議「台大應先釐清」

2018年02月22日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部遲不核定台大新校長管中閔人事案，引發抗議。教育部人事處長陳焜元昨說，管中閔兼任台灣大哥大獨董的程序及未揭露此資訊對遴選結果的影響，台大都未釐清，加上台大要召開臨時校務會議，因此教育部暫時無法核定管中閔為台大校長。

陳焜元反問，台大若將所有動作做到位，事情都清楚了，教育部可以不作為嗎？他強調，台大將所有疑義都釐清了，這樣選出來的校長，才能獲得最大的保護及保障。

新校長無法上任，台大近百位師生昨到教育部前抗議，他們高喊「潘文忠（教育部長）出來」，並由台大自主行動聯盟籌備會召集人、獸醫系教授周崇熙遞交陳情書，教育部原只派人事處長陳焜元出面，但因層級過低，經協調由教育部主秘朱楠賢出面接下陳情書。

對於教育部為何遲不核定管中閔人事案？陳焜元表示，台大還有部分爭議未釐清，包括管中閔兼任台灣大獨董，台大核定的程序如何？台大何時和台灣大簽約？這都要說清楚。

陳焜元並說，管中閔在遴選過程未揭露擔任台灣大獨董的資訊，是否會影響遴選結果？遴選委員會的說法是「這並非遴選會所能推論，亦難認定會有何影響」，教育部不接受這個說法，台大要給一個明確的答案才可以。

此外，針對管中閔當選爭議，台大學生發起召開臨時校務會議討論。陳焜元說，台大校務會議在校長遴選推薦階段扮演某些角色，教育部要核定管中閔人事案，有必要參考臨時校務會議的討論內容。

對於教育部的質疑，台大校長遴選委員會發言人袁孝維表示，將向遴委會召集人陳維昭報告，今天上午台大舉行新春團拜時，由他親自對外說明，釐清所有疑義。

台大主秘林達德則說，學生發起連署要求召開臨時校務會議，但卻沒有附上要討論的事項及連署人親筆簽名，校方已請他們補齊這方面資料，預計最快3月3日才能召開臨時校務會議。

(中國時報)