健保慢箋續藥 得再花百餘元

2018年02月22日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

健保慢性病連續處方箋今年擬恢復收取部分負擔，若3月底健保會通過，加上1個月準備期，最快5月上路，健保署規畫，民眾在第一次至醫療院所開立慢箋時，會先付第一次慢箋藥品部分負擔，之後民眾持慢箋至藥局領藥時，再分別付當次的藥品部分負擔，健保署統計，50％～70％的慢箋病患每次將多付100～180元，預計有510萬人受到影響。

最快5月 每次領都得付

健保慢箋擬恢復部分負擔，最近為了要如何收取，藥界有不同的聲音，有藥局藥師認為，一張慢箋的調劑費只有69點，還要打9折，等於只拿到63元，還要幫健保署收慢箋藥品部分負擔、負保管風險，建議健保署在醫療院所開立慢箋時，醫院乾脆1次收取3次的慢箋藥品部分負擔，之後民眾再持單到外面藥局領藥即可。

不過，對於藥師的建議，健保署官員表示，健保的付費原則都以醫療服務實現後收取，從未有預收的情況，1次先向民眾預收3次慢箋藥費，易混淆、也不適宜，且民眾未在醫療院所領藥，卻要醫療院所負責收取3次藥費的責任也不公平，擬決定採民眾持慢箋至醫療院所或藥局領藥時，分別付當次的藥品部分負擔。

藥師公會全聯會理事長古博仁表示，近年來醫療院所診察費及護理人員給付都有調整，唯獨藥界的調劑費都沒有調，藥費還一直砍，未來慢箋藥品部分負擔若由藥局代收，希望慢箋調劑費由現行的69點調到80點，稍稍還給藥界一點合理的公道；不過，健保署官員指出，今年總額去年已協商好，目前並沒有調高慢箋藥品部分負擔的打算。

藥品逾100元 負擔20％

目前藥費在100元以下不收取藥品部分負擔，超過100元藥品部分負擔為20％，上限200元，未來慢箋免部分負擔取消後，病患每月領藥時就要付藥品部分負擔。

持慢箋病患以「三高」問題最多，如果只有血壓問題，現在開最多的是「易安穩」，藥費1個月約600元，如此一來慢箋病患每月領1次藥就要付120元藥品部分負擔。

(中國時報)