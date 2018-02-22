核食叩關 衛福部改口「沒規畫」

2018年02月22日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

環保團體昨天舉行核災食品問題公聽會，強調政府目前核食管制不夠周延。左起為彰化醫界聯盟蔡志宏醫師、台灣生態學會理事長楊國禎、綠色消費者基金會董事長方儉、媽媽監督核電聯盟理事長徐光蓉。（廖德修攝）

衛福部上月底曾指出，日本核災事件至今已7年，對日本食品的管制政策需要檢討，不應繼續維持地區禁令，可望比照美國就「高風險食品」進行管制，行政院食安辦公室也表示「春節前絕不會開放」。衛福部昨則改口，對於日本核災地區食品的開放「沒任何計畫」，依舊堅守食品安全把關。

目前我全面禁止日本福島縣的食品進口，群馬、枥木、茨城、千葉等4縣市，則禁止輸入茶類、飲用水、嬰幼兒奶粉、野生水產品，上述4縣市的其他食品，進口食也應檢附官方產地證明、輻射檢測證明等雙證件；此外，美國、日本不能上市的食品，也禁止進口台灣。

衛福部在今年1月的新春座談記者會中表示，日本核災事件至今已7年，對日本食品的管制政策需要檢討，衛福部長陳時中也於記者會中指出，政府絕對不會開放「核災食品」，但若是沒有受核災汙染的日本食品，因應國際貿易相關規定，以及民眾的需要，應做適度的開放，像是可望比照美國的做法，就「高風險食品」進行管制。

日前有媒體報導，日本核災區食品「農曆年後會開放」，遭到食藥署長吳秀梅否認，駁斥根本沒有時間表，也沒有都到任何來自上級的「開放指示」；但行政院食安辦公室則表示「農曆年前絕不會開放」，回應相當耐人尋味。

昨天是春節後的開工第一天，衛福部舉辦新春團拜，陳時中在團拜結束後，被問到日本核災食品年後有無任何開放進度？他回應，衛福部「沒有任何計畫」、「沒有任何進一步的情況」，一切按照原本的步調走，也就是「持續堅守食品安全的把關」。

(中國時報)