檢測不足 環團批如何安心食用

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中國時報
／台北報導

近來傳聞政府即將開放日本福島核災地區食品進口，環保團體綠色消費者基金會昨舉行「核災食品問題公聽會」，基金會董事長方儉表示，台灣在核災食品各方面的管制不夠周延、與人民的溝通不足、檢測方法也不夠精密，會讓民眾活在恐懼不安中。與會醫生、學者也建議政府應該公布流通、非流通、檢測值、產地等核災食品的完整資訊。

方儉強調，即使沒驗出也不代表不含放射性物質。且目前台灣對於日本進口食品要求雙證，即列出產地與輻射檢測證明，但詳細數據並未公布，只有合格或不合格兩個答案，事實上消費者有知道更多資訊的權利。

民進黨立委吳焜裕以風險管理的角度認為，核災食品的風險其實是偏低的，只要透過科學方法加以檢驗管控，民眾不必過於擔憂。不過「媽媽監督核電聯盟」理事長、台大教授徐光蓉舉例，過去國外曾鼓勵孕婦照X光，經過20年才發現對人體與胎兒有害，惟受害者已不知凡幾？可見科學隨時代而進步，現在覺得無害，並不保證以後沒事。基本上，她和許多環團人士都不容許食品有放射性物質殘留。

主婦聯盟研究員湯琳翔重申過年前的聲明強調，政府不能為了經貿、外交考量而拿開放核食當籌碼。日本311地震已過了7年，相關議題並非不能討論，但政策要讓各界檢視並陳述意見，不應獨斷訂定，且要在配套與風險決策資訊完備下公開討論，不宜草率開放。

不過，與會的行政院食安辦公室與衛福部代表都說，目前並無開放核災地區食品進口的時間表。

(中國時報)

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