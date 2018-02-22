流感、腹瀉 進入散播高峰期

農曆新年期間類流感就診，創7年來第4高。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

流感、腹瀉疫情年後沒有報喜、卻是雙雙傳「驚」報！過年期間類流感就診創7年來第4高、其中初三（2月18日）急診達到最高的9000多人次，而且單周腹瀉人數勁揚、就診1萬2033人次再創1年來新高，未來一周國人陸續開工、開學，應要提防流感、腹瀉散播高峰。

上周（2月11日至2月17日）類流感門急診就診11萬130人次，整體疫情持平，但到了過年連續假期時，各地人潮擠爆，單以急診類流感逾3萬62人次來看，較年前的前一周暴增88％。疾管署統計，最近7年春節期間的流感急診人次以2016年最多、高達6萬2959人次，2012年以5萬673次之，去年最少為2萬2317人次，今年較去年一口氣增加將近8000人次。

值得注意的是今年春節期間急診就診人次以初三的9000餘人攀上最高點，而從除夕至初五類流感就診總人次約有3萬6000人，這是2012年以來同期第4高。

原本以為B型流感已過高峰，但臨床下降數字不明顯，加上A型流感有接棒跡象，讓國內疫情趨於複雜；從去年10月1日起的流感季已經累計430例流感併發重症，其中58例死亡（49例B型、5例H3N2、3例H1N1、1例A未分型）。

此外，年節躲得了流感，但是吃吃喝喝機會多，也不一定閃過腹瀉威脅，上周全台腹瀉就診1萬2033人次，陡增的幅度比去年春節更大，顯示國人不可輕忽暴飲暴食帶來的腸胃問題。

疾管署呼籲，過年後開學、開工，民眾群聚接觸，易造成疫情散布，不可輕忽流感與腹瀉的嚴重性。

(中國時報)

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