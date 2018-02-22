今晚最冷12度 周六回暖一天

2018年02月22日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

昨天是春節連假結束後上班首日，卻碰到大陸冷氣團南下，昨晨彰化以北明顯變冷，低溫降到攝氏13至16度。氣象局預報員林定宜表示，今晚至明晨冷氣團影響最劇烈，北部、東北部低溫僅13、14度，沿海空曠地區甚至會到12度，南部及花東亦將降到15至17度。由於水氣豐富，今天下午到晚間玉山等3000公尺級高山可能會下雪。

林定宜說，受到大陸冷氣團影響，今天轉為溼冷，迎風面的北部及東半部容易有局部雨，並以北部降雨機率相對偏高。花東降雨機率也將增加，中南部偶爾會零星飄雨，外出需攜帶雨具備用。明天氣溫仍低，但水氣減少，變成乾冷的型態。

氣象局預測，要到周六（24日）這波大陸冷氣團才會減弱，但清晨仍然偏涼，不過周六白天低溫將明顯回升7、8度，西半部高溫普遍都可達26、27度以上，但日夜溫差比較大。東半部及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。不過好天氣只有這一天，周日又會有東北季風來臨，溫度會再降5度，直到下周一。

氣象達人彭啟明也說，預計這波大陸冷氣團會在周五或周六結束，周六將明顯回溫，又恢復過年期間晴朗暖和的天氣型態。不過持續時間不會太久，接著會有另一波冷空氣南下，又會降溫兩天，然後再回暖。

(中國時報)