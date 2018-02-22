降空汙玩假的 協和電廠照燒

2018年02月22日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

協和電廠小檔案

全台唯一使用重油燃燒發電的基隆協和電廠，未來將轉型為天然氣發電廠，1、2號機組今年起已轉為緊急備用供電機組；但至今2號機不僅違反規定持續供電，台電更向基隆市府申請協和電廠1、2號機組不受年累積運轉720個小時限制，引發環團痛批，轉為緊急備用機組根本是欺騙手段、是「玩假的」，還持續製造空汙。

根據環保署「電力設施排放標準」第2條規定，緊急備用電力每年累積運轉時數不得超過720小時，且僅可專用於供電系統跳電、限電期間或其他維持供電系統正常運轉；不過，針對運轉時數限制卻有「情形特殊，得經當地主管機關核可，不受此限制」的但書。

環團批台電裝肖仔

據了解，協和電廠已轉為緊急備用供電機組的2號機，自今年1月起不僅持續運轉供電，台電去年9月還向基隆市政府申請，要讓1、2號機組不受年累積運轉720個小時限制，雖然目前基市府尚未同意，仍引發環團譁然。

基隆市議長宋瑋莉、市議員呂美玲等人都要求基隆市府要「硬起來」。呂美玲認為，近年基隆市得肺腺癌、呼吸道疾病人口日益增加，中央應重新調整供電政策，不能為了應付供電缺口，讓台電擅自使用緊急供電機組，「請蔡英文總統用愛來發電，別犧牲基隆人的健康來發電！」

台灣護樹團體聯盟理事長張美惠除抨擊台電「裝肖仔」，讓政府失去誠信，也批評蔡政府沒積極規畫節電配套措施，卻無限制的高汙染發電，危害人民健康。

綠色公民行動聯盟副祕書長洪申翰表示，每年供電狀況，台電一直沒有揭露完整的數據和資訊；就算為應付供電缺口，使用燃燒重油的緊急供電機組發電是否為最好做法，也令人存疑。

基隆市府稱將嚴審

環境品質文教基金會董事長謝英士認為，台電做法不僅損害居民健康，更犧牲人民對政府的信任和未來願景，蔡政府應將「非核家園」的具體期程和民眾說清楚，才是政治誠信的表現。

協和電廠回應，因應北部用電負載高需求，自今年1月起使用2號機組發電，但被問到累積發電時數、運轉天數備載容量是否低於6％，電廠皆不願說明，僅強調如果2號機運轉滿720小時，會依法停機；但若基隆市府核准，1、2號機組將不受年發電時數720小時限制。

基隆市府環保局強調，台電提出解除協和電廠1、2號不受年運轉720小時限制的申請，仍在審查中，一定從嚴審查，並持續要求協和電廠依照汙染減量計畫，使用乾淨燃料、改善燃燒系統，並配合高汙染日實施發電降載。

(中國時報)