連虧6年 台灣莎莎3月底全關

來自香港的Sasa莎莎美妝21日宣布董事會決定調整市場結構，3月31日關閉台灣所有21家門市。圖為位於西門町的門市已張貼租約到期的公告。（張鎧乙攝）

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中國時報
／綜合報導

香港知名美妝連鎖商店莎莎昨（21）日宣布，不堪台灣莎莎連續6年虧損，決定於今年3月底前全面關閉在台的21家門市，集中資源發展大陸、港澳及星馬市場與電子商務。至於受影響的260名台灣員工，將依法給予補償。一位莎莎新北中和店店員哽咽表示，才剛收到通知，「真的不知道以後這間店還會不會在。」

莎莎在台耕耘多年，台灣莎莎母公司莎莎國際控股有限公司昨在港交所公告將全面關閉在台門市，引起市場震撼。一家有進莎莎的香水代理商公關驚訝表示，曾有莎莎內部採購透露生意不好，近兩年台灣店家從32間店收到剩下21間店，但沒想這次會關到一間不剩。

業界分析，近年香氛市場因為年輕族群支持，其實是持續成長，莎莎會退出台灣，主因包括品牌在台聲勢疲弱，而且主力的街邊店店租高居不下，而以價格優勢切入市場的莎莎，也面臨到網購價格戰激烈競爭，各原因都影響到莎莎生意。

莎莎在台灣市場的表現一直疲弱，截至今年1月31日止的10個月，莎莎在台灣業務的營業額為1億5430萬港幣，較上年同期下跌11.5％，已是連續6年虧損。為保障股東權益，並改善集團整體業務表現及資源運用，決定結束台灣業務。本次受影響的員工約260名，將依法規予以補償。

莎莎指出，截至去年9月30日為止的6個月，台灣市場的營業額占比僅2.5％，相對其他市場為低。雖然關閉台灣所有店舖將會產生虧損，但對集團整體財務表現及營運並無重大不利影響。

莎莎最新財報顯示，截至去年9月底前的12個月，該集團的總營業額為59.42億港幣，增幅3.4％。分不同市場來看，大陸、港澳、新加坡及馬來西亞的營業額都有不同幅度的增長，僅台灣業務出現5.5％的跌幅。此外電子商貿亦下跌21.9％。

(中國時報)

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