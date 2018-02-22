遊覽車頻闖蘇花改 罰鍰恐提高

蘇花改蘇澳至東澳段開通至今有27輛遊覽車違規闖入。（李忠一翻攝）

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中國時報
／綜合報導

蘇花改蘇澳至東澳段2月初開通，但至今有多達27輛遊覽車闖入蘇花改，傳出有乘客以集資交罰鍰方式，要遊覽車司機闖蘇花改，對此，公路總局等單位認為應是傳聞，且行經蘇花改的遊覽車多為空車，但若誤闖情況嚴重，不排除提高罰鍰。

率先通車的蘇花改蘇澳至東澳段雖只有9.7公里，卻可避開蘇花公路最容易坍方、交通意外的路段，目前僅開放小型車通行。不過自通車以來，有27輛的遊覽車闖進蘇花改，由於傳出罰鍰僅900元，遊覽車乘客只須出資20至30元，就可「體驗」通行。

公路總局副總工程司李忠璋澄清，出入口有管制、勸導，可擋下大部分違規，偶有硬闖，但沒聽聞乘客資助司機闖關的風氣，何況，大型車初犯罰鍰為1400元，乘客湊900元也不夠付。

宜蘭監理站解釋說，遊覽車行經禁駛路段，司機是會被記點，嚴重的話，遊覽車公司也會被罰，乘客集資助闖蘇花改「不可能，也划不來」。

公路總局統計，除遊覽車27件違規外，至今取締違規是大型重車37件、一般機車101件、大貨車19件、自行車9件，超速更超過2000件。

公路總局四工處交控中心主任陳國正表示，雖然有27輛車誤闖，但乘客集資的說法應是外界揣測，假設情況嚴重，會建議讓蘇花改成為專用道路，提高罰鍰為2000至3000元，屆時不只是遊覽車，就連機車闖進蘇花改罰鍰也會跟著提高。

陳國正表示，現在蘇花改是第1階段開放小型車通行，待用路人習慣後，約3到6個月會建議交通部開放大客車通行，遊覽車要進蘇花改，真的不用急；不過假設駕駛行為還沒習慣，且誤闖情況沒有改善，也可能影響後續開放其他車種通行時程。

(中國時報)

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