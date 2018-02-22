曬泳照不落漆 歐美整肚臍正夯

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中國時報
／綜合報導

醫美發展日新月異，近年來成長幅度最驚人的，竟然是肚臍美化手術，幾乎暴增1倍；而據美國整形外科醫師學會統計，近1年來美國針對在肚臍動刀的探詢件數，大幅增長12％，英國增幅甚至達21％。醫師預言，肚臍整形術將是今年最夯的醫美新趨勢。

美國整形醫師舒曼說，人們日益計較肚臍的外觀，和社群媒體密不可分，「這個社會已變得更加形象導向，大家更在意身體在IG上頭的樣子，也知道可以讓肚臍更好看的方式。」另一位整形醫師史派瑞指出，「就醫美的角度來看，肚臍是人身體的重要部分，如果你身在海灘，肚臍卻醜爆了，很難和性感搭上邊。」

目前，舒曼平均每月進行12到15件肚臍整形手術，約5、6年前的1倍。他說，理想的肚臍是橢圓形，讓身體軀幹看來更修長，腹肌更結實，因此許多客戶會帶內衣品牌「維多利亞的祕密」的目錄，或女星潔西卡辛普森的照片求診，希望能和她們一樣，擁有又正又性感的肚臍。

台灣靚亮診所院長顏炯誥說，整肚臍在台灣很冷門，做的人不多，除非是肚臍天生凸出來，或臍疝氣導致的肚臍外凸；手術主要做腹直肌的筋膜補強，可抵擋腹腔壓力，讓肚臍不外凸，頂多再重做一個肚臍。至於什麼樣的肚臍好看，見仁見智，只要是看來乾淨、大小適中、凹陷自然，應都是大家可接受的「美肚臍」，收費則粗估需8至10萬。

(中國時報)

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