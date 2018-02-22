佛里曼嗆川普 民主最大病毒

知名暢銷作家、美國紐約時報專欄作者佛雷曼直指川普掌控下的白宮是破壞美國民主的元凶。他的文章大標題是「川普要隱藏的事情正傷害我們所有人」。（取材自紐約時報網路截圖）

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中國時報
／綜合報導

國際重量級專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）日前在紐約時報網站發表評論，直言威脅美國民主的最大病毒（紅色警戒CODE RED）來自白宮。他還指川普通俄，無視俄羅斯干預美國內政的事實，美國民主已陷入嚴重危機。美國總統川普則回擊指出，他對俄羅斯比前任總統歐巴馬還要強硬。

川普反擊 比前任強硬

文章指出，總統川普對「通俄門」調查罵東罵西就是不罵俄羅斯與俄國總統普丁，此舉顯示他要嘛有把柄在俄國人手上，以致於被俄國人吃的死死的，要嘛就是十足的蠢蛋。佛里曼稱不管是哪一個，都顯示川普無心也無能力捍衛美國對抗俄國分裂及破壞美國的民主。他甚至以「紅色警戒」這個電腦病毒形容川普，警告美國民主已陷入嚴重危機。

這篇《不管川普隱藏了什麼，我們大家已受其害》（Whatever Trump is hiding is hurting all of us now） 18日晚上網公開後立刻引起瘋傳，即便過了36小時，依舊蟬聯「轉寄電郵文」的榜首，也是臉書分享文之首，留言超過了2700個。

佛里曼寫道：「他（川普）的所作所為已難為大家所容。這是紅色警戒。我國民主能否完整，最大威脅就在白宮的橢圓形辦公室。」

負責通俄門調查的特別檢察官穆勒16日起訴了13名俄國公民後，川普的反應讓佛里曼覺得離譜，直言「沒個總統樣，表現讓人驚恐」。他說，穆勒稱民主的核心遭俄國攻擊破壞，而川普的談話只顧著點出穆勒報告針對有他或沒有他的部分。

專欄瘋傳 反應好熱烈

曾經出版過《世界是平的》等暢銷書，被台灣讀者廣泛認識的佛里曼忍無可忍，決定不按時間表提前寫篇專文來修理川普。他說：「多年來，我作為一名專欄作家學到的東西是，在對的時間寫出對的文章，說出許多人也許表達不出的感受，會得到很大的迴響。這現象倒是不常發生。」

《大西洋》月刊的資深記者詹姆斯．法洛斯（James Fallows）盛讚這篇專欄「了不起」，是佛里曼生涯裡「最不低頭、最不妥協」的專欄。不過自由派雜誌《瓊斯媽媽》華府分部負責人科恩（David Corn）則說：「佛里曼反應太遲了（借用佛里曼新書《謝謝你遲到了》，我們有些人對這些已說了一年半，也在選前提出了警告，佛里曼現在只是舊調重彈。」

(中國時報)

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