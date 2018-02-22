佛里曼嗆川普 民主最大病毒

2018年02月22日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

國際重量級專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）日前在紐約時報網站發表評論，直言威脅美國民主的最大病毒（紅色警戒CODE RED）來自白宮。他還指川普通俄，無視俄羅斯干預美國內政的事實，美國民主已陷入嚴重危機。美國總統川普則回擊指出，他對俄羅斯比前任總統歐巴馬還要強硬。

川普反擊 比前任強硬

文章指出，總統川普對「通俄門」調查罵東罵西就是不罵俄羅斯與俄國總統普丁，此舉顯示他要嘛有把柄在俄國人手上，以致於被俄國人吃的死死的，要嘛就是十足的蠢蛋。佛里曼稱不管是哪一個，都顯示川普無心也無能力捍衛美國對抗俄國分裂及破壞美國的民主。他甚至以「紅色警戒」這個電腦病毒形容川普，警告美國民主已陷入嚴重危機。

這篇《不管川普隱藏了什麼，我們大家已受其害》（Whatever Trump is hiding is hurting all of us now） 18日晚上網公開後立刻引起瘋傳，即便過了36小時，依舊蟬聯「轉寄電郵文」的榜首，也是臉書分享文之首，留言超過了2700個。

佛里曼寫道：「他（川普）的所作所為已難為大家所容。這是紅色警戒。我國民主能否完整，最大威脅就在白宮的橢圓形辦公室。」

負責通俄門調查的特別檢察官穆勒16日起訴了13名俄國公民後，川普的反應讓佛里曼覺得離譜，直言「沒個總統樣，表現讓人驚恐」。他說，穆勒稱民主的核心遭俄國攻擊破壞，而川普的談話只顧著點出穆勒報告針對有他或沒有他的部分。

專欄瘋傳 反應好熱烈

曾經出版過《世界是平的》等暢銷書，被台灣讀者廣泛認識的佛里曼忍無可忍，決定不按時間表提前寫篇專文來修理川普。他說：「多年來，我作為一名專欄作家學到的東西是，在對的時間寫出對的文章，說出許多人也許表達不出的感受，會得到很大的迴響。這現象倒是不常發生。」

《大西洋》月刊的資深記者詹姆斯．法洛斯（James Fallows）盛讚這篇專欄「了不起」，是佛里曼生涯裡「最不低頭、最不妥協」的專欄。不過自由派雜誌《瓊斯媽媽》華府分部負責人科恩（David Corn）則說：「佛里曼反應太遲了（借用佛里曼新書《謝謝你遲到了》，我們有些人對這些已說了一年半，也在選前提出了警告，佛里曼現在只是舊調重彈。」

(中國時報)