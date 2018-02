佛里曼嗆川普 民主最大病毒

2018年02月22日 04:10 中國時報 鍾玉玨 /綜合報導 /綜合報導

國際重量級專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)日前在紐約時報網站發表評論,直言威脅美國民主的最大病毒(紅色警戒CODE RED)來自白宮。他還指川普通俄,無視俄羅斯干預美國內政的事實,美國民主已陷入嚴重危機。美國總統川普則回擊指出,他對俄羅斯比前任總統歐巴馬還要強硬。

川普反擊 比前任強硬

文章指出,總統川普對「通俄門」調查罵東罵西就是不罵俄羅斯與俄國總統普丁,此舉顯示他要嘛有把柄在俄國人手上,以致於被俄國人吃的死死的,要嘛就是十足的蠢蛋。佛里曼稱不管是哪一個,都顯示川普無心也無能力捍衛美國對抗俄國分裂及破壞美國的民主。他甚至以「紅色警戒」這個電腦病毒形容川普,警告美國民主已陷入嚴重危機。

這篇《不管川普隱藏了什麼,我們大家已受其害》(Whatever Trump is hiding is hurting all of us now) 18日晚上網公開後立刻引起瘋傳,即便過了36小時,依舊蟬聯「轉寄電郵文」的榜首,也是臉書分享文之首,留言超過了2700個。

佛里曼寫道:「他(川普)的所作所為已難為大家所容。這是紅色警戒。我國民主能否完整,最大威脅就在白宮的橢圓形辦公室。」

負責通俄門調查的特別檢察官穆勒16日起訴了13名俄國公民後,川普的反應讓佛里曼覺得離譜,直言「沒個總統樣,表現讓人驚恐」。他說,穆勒稱民主的核心遭俄國攻擊破壞,而川普的談話只顧著點出穆勒報告針對有他或沒有他的部分。

專欄瘋傳 反應好熱烈

曾經出版過《世界是平的》等暢銷書,被台灣讀者廣泛認識的佛里曼忍無可忍,決定不按時間表提前寫篇專文來修理川普。他說:「多年來,我作為一名專欄作家學到的東西是,在對的時間寫出對的文章,說出許多人也許表達不出的感受,會得到很大的迴響。這現象倒是不常發生。」

《大西洋》月刊的資深記者詹姆斯.法洛斯(James Fallows)盛讚這篇專欄「了不起」,是佛里曼生涯裡「最不低頭、最不妥協」的專欄。不過自由派雜誌《瓊斯媽媽》華府分部負責人科恩(David Corn)則說:「佛里曼反應太遲了(借用佛里曼新書《謝謝你遲到了》,我們有些人對這些已說了一年半,也在選前提出了警告,佛里曼現在只是舊調重彈。」

