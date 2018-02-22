彭斯惹毛北韓 冬奧密會喊卡

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國高層官員20日透露，副總統彭斯原訂在平昌冬奧開幕式隔日，與北韓領導人金正恩胞妹金與正等高級官員秘密會面，但由於彭斯大力譴責北韓侵害人權，還宣布將加強制裁，北韓在最後關頭突然喊卡，這次歷史性的會面也因此告吹。

據《華盛頓郵報》報導，彭斯辦公室發言人表示，副總統原定在本月10日會見北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正及北韓名義上的國家領袖金永南，但在約定會面時間前不到2小時，北韓突然通知取消。美國務院發言人諾爾特指，「副總統原本已經準備好，利用這次機會，充分表達美國立場，要求北韓放棄彈道飛彈與核武計畫…我們對此感到遺憾」。

據悉，北韓原本希望彭斯收斂對外談論北韓時的尖銳態度，因此主動建議雙方會面。不料，彭斯9日會見脫北者時，大肆譴責北韓侵犯人權，又稱將加強經濟制裁，惹毛北韓。

另一方面，彭斯9日也對外放話，稱「美國會跟北韓對話，但金氏政權必須先把無核化計劃放在談判桌上，並且永遠、不可逆的拆除核設施，同時終止飛彈計畫」。也有人認為，彭斯這番去核化言論是壓垮雙方會面機會的最後一根稻草。

美國總統川普長女、白宮高級顧問伊凡卡23日將以美官方代表團團長身份訪問南韓，並參加平昌冬奧閉幕典禮。她預計在韓停留3天，期間南韓總統府青瓦台將以等同於國家元首的最高規格來接待她，她會替川普帶來什麼訊息，也備受關注。青瓦台相關人士表示，文在寅總統與伊凡卡會面後，會綜合判斷形勢，以針對北韓核武問題制訂因應計畫。

(中國時報)

佛里曼嗆川普 民主最大病毒 中東大亂鬥 加劇代理人戰爭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。