彭斯惹毛北韓 冬奧密會喊卡

2018年02月22日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國高層官員20日透露，副總統彭斯原訂在平昌冬奧開幕式隔日，與北韓領導人金正恩胞妹金與正等高級官員秘密會面，但由於彭斯大力譴責北韓侵害人權，還宣布將加強制裁，北韓在最後關頭突然喊卡，這次歷史性的會面也因此告吹。

據《華盛頓郵報》報導，彭斯辦公室發言人表示，副總統原定在本月10日會見北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正及北韓名義上的國家領袖金永南，但在約定會面時間前不到2小時，北韓突然通知取消。美國務院發言人諾爾特指，「副總統原本已經準備好，利用這次機會，充分表達美國立場，要求北韓放棄彈道飛彈與核武計畫…我們對此感到遺憾」。

據悉，北韓原本希望彭斯收斂對外談論北韓時的尖銳態度，因此主動建議雙方會面。不料，彭斯9日會見脫北者時，大肆譴責北韓侵犯人權，又稱將加強經濟制裁，惹毛北韓。

另一方面，彭斯9日也對外放話，稱「美國會跟北韓對話，但金氏政權必須先把無核化計劃放在談判桌上，並且永遠、不可逆的拆除核設施，同時終止飛彈計畫」。也有人認為，彭斯這番去核化言論是壓垮雙方會面機會的最後一根稻草。

美國總統川普長女、白宮高級顧問伊凡卡23日將以美官方代表團團長身份訪問南韓，並參加平昌冬奧閉幕典禮。她預計在韓停留3天，期間南韓總統府青瓦台將以等同於國家元首的最高規格來接待她，她會替川普帶來什麼訊息，也備受關注。青瓦台相關人士表示，文在寅總統與伊凡卡會面後，會綜合判斷形勢，以針對北韓核武問題制訂因應計畫。

(中國時報)