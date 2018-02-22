中東大亂鬥 加劇代理人戰爭

2018年02月22日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

以色列一架戰機10日轟炸敘利亞境內的伊朗軍事目標時，遭敘方防空火力擊落，使得中東區域緊張局勢升高。以色列總理納坦雅胡放狠話，揚言可能對伊朗動武。伊朗也不甘示弱，警告如果以色列輕舉妄動，將還以顏色，把以國首都特拉維夫夷為平地。

這次雙方針鋒相對的導火線是以色列10日聲稱攔截並擊落一架從敘利亞起飛「入侵」以色列領空的伊朗無人機，並警告伊朗此舉是在「玩火」。以軍隨即出動戰機，報復性空襲敘境的伊朗軍事設施，結果一架F-16戰機執行空襲任務時，遭敘方防空火力攻擊墜毀，造成兩名飛行員受傷。

以國總理納坦雅胡18日在出席德國慕尼黑安全會議時，斥責伊朗透過「代理人」在中東擴展勢力，是全世界最大的威脅。他所說的代理人包括伊拉克的什葉派民兵、黎巴嫩真主黨、迦薩走廊的巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」以及葉門什葉派叛軍「青年運動」。納坦雅胡警告，如果有必要，以色列不只會對伊朗的代理人採取行動，伊朗本身也是目標，「不要考驗以色列的決心」。伊朗外長札里夫在這場會議上也反唇相譏，稱以色列戰機被擊落，（以色列）號稱無敵的神話已經破滅。

以方的警告似乎惹惱了伊朗。伊朗國家利益委員會秘書長瑞薩伊嗆聲：「關於納坦雅胡不明智的表態，我要說的是，如果他們膽敢妄動，我們就把特拉維夫夷為平地，且絕不給納坦雅胡逃跑的機會。」

伊朗和以色列是宿敵，隨著伊朗在敘利亞影響力越來越大，特別是以色列死敵真主黨在敘利亞活動，讓以色列極為不安。以方稱伊朗及黎巴嫩真主黨趁敘利亞內戰在敘境擴大軍事勢力。分析人士認為，以色列近來加強對敘利亞的空襲，目的是遏制伊朗在敘境內修建針對以色列的軍事設施。眼見伊朗在敘利亞影響力不斷擴大，以色列曾多次表示，將採取行動遏制伊朗。

敘利亞危機爆發後，黎巴嫩真主黨在伊朗支持下，派出武裝人員與敘國政府軍並肩作戰。而以色列長期以來將伊朗和真主黨視為重要威脅，多次警告不會容忍伊朗和真主黨在敘利亞擴大影響力。

恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）潰敗後，在敘利亞明爭暗鬥的勢力，形成以美國和俄羅斯為首的兩大陣營，一方是美國、沙烏地阿拉伯、以色列，另一方為俄羅斯、伊朗和土耳其。

(中國時報)