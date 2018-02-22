美國會代表團訪台 關注能源農業

2018年02月22日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

傳即將出任美國參院軍委會主席的美參院「台灣連線」共同主席殷霍夫（James Inhofe）昨表示，此行他已與我領導階層談論「能源」議題，盼幫助美國貿易平衡；此外，美參議員朗茲（Michael Rounds, R-SD）說，美台在農產品，如大豆、玉米等亦有相同利益，殷霍夫在受訪時也強調他愛台灣。

殷霍夫昨率5位來自美國參眾院軍事委員會議員先與蔡英文總統見面，蔡總統表示，為因應今日國際情勢變化，台美更須努力維護共享的利益和價值。也因此，當區域穩定受到愈來愈多挑戰時，很高興看到，美國選擇繼續維持一個自由、開放的印太區域，來促進和平與繁榮。

針對此行目的，殷霍夫表示，他們很關切此區域的自由遭致威脅，而台美在貿易上有共同利益，舉例來說，過去8年，美國總統（歐巴馬）反對石油、天然氣甚至核能，但美國現已改變。

殷霍夫強調，已與台灣領導階層談論「能源」議題，討論如何幫助彼此。由於能源是美國的主要出口項目，希望台灣有機會可以享受這些能源，並幫助美國貿易平衡。

就軍售議題，殷霍夫表示，美國有很多軍品製造商欲與台灣做生意，美軍製造商也很清楚獲國會支持，因而台灣可直接與美合約商談，並提升台灣的軍事能力。殷霍夫是目前美參院軍事委員會第二資深的共和黨國會議員，由於擔任軍委會主席的參議員馬侃（John McCain）因腦癌正接受治療中，因此由殷霍夫負責代理其職務，他被視為對台友好的重量級人物之一。

(中國時報)