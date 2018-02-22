澳總理訪美 談安全經貿議題

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中國時報
／綜合報導

澳洲總理滕博爾21日率領有史以來最大規模的政商界代表團前往美國訪問。他預料會與美國總統川普會面，商討貿易、與北京關係和北韓有關的亞太議題。他可能還會遊說川普重新加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）。

英國《衛報》20日報導指出，美日印澳四國要如何平衡大陸在印太地區持續提升的影響力，將是本次川普和滕博爾對話的關鍵議題。滕博爾本人也已確認區域安全將是他與川普23日會談時的重要話題，他說：「每次我與川普對話時，(區域安全)都在議程上。」「確保澳洲和美國安全是澳洲總理和美國總統的優先任務。」

澳洲使館聲稱：「這是澳洲史上出訪美國規模最大、最重要的的政府與商業代表團。」

美聯社指出，由於川普對於美國重新加入跨太平洋夥伴協議(TPP)反對態度的軟化，預料將成為川普與滕博爾會談的話題。《澳洲人報》指出，滕博爾將倡導自由貿易，勸說川普讓美國重回TPP，加入已改用新品牌名稱的全面區域經濟夥伴協議（CPTPP）。

在美國推動印太政策、即將任命對陸強硬派哈里斯擔任駐澳大使的背景下，一般認為，雙方在地緣政治和西方共同利益的基礎上將繼續推動經貿和安全事務上的合作。

除了23日與川普對談之外，澳洲媒體The Age指出，滕博爾也將與美國副總統彭斯、國務卿提勒森、商務部長羅斯、財政部長穆欽、聯準會主席鮑爾等人會談。而到了24日會談時，除了大量澳洲政商領袖外和美國商業領袖外，更有多達40州的美國州長將出席。

(中國時報)

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