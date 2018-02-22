向陸喊話 小英盼互釋善意

蔡英文總統（中）昨出席「2018大陸台商春節聯誼活動」，她一到場就豎起耳朵與工總理事長許勝雄（右）交談。

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中國時報
／台北報導
陸委會主委張小月（右二）、海基會董事長田弘茂（左二）等人，也向台商新春賀年。（陳信翰攝）

蔡英文總統昨出席台商春節聯誼活動。她致詞表示，兩岸關係未來動向，取決雙方能否互釋善意並良性互動；相信兩岸領導人都有責任與智慧，共同珍惜得來不易的成果。她還向台商喊話，台灣經濟已好轉，政府歡迎台商回家鄉「做伙打拚」，一起加入拚經濟行列。

承諾不變 不走回頭路

台商春節聯誼活動昨上午10點半在圓山大飯店舉行。蔡英文、陸委會主委張小月、海基會董事長田弘茂及經濟部長沈榮津都受邀出席致詞。現場齊聚200多名台商及100多位台灣工商界代表。

談及兩岸關係，蔡英文指出，區域和平穩定與發展，兩岸關係是最重要的關鍵。前年520所做承諾是釋出最大善意，也是兩岸和平穩定與發展最有力保證。面對兩岸新情勢，堅持承諾不變、善意不變，不會走回頭路；會善盡對區域安全責任，維持一個穩定、具一致性、可預測的兩岸關係。

珍惜數十年交流成果

蔡英文強調，兩岸關係未來動向，取決在雙方能否互釋善意，並且能夠良性互動。農曆春節是兩岸最重要的節慶；兩岸之間的相近習俗，確實拉近了彼此之間心理距離。

她指出，兩岸經濟和社會互動頻繁，是兩岸經過數十年來，交流互動所累積的成果；相信兩岸領導人都有責任和智慧，共同珍惜這樣得來不易成果。

此外，蔡英文說，許多台商有強烈意願回家鄉「做伙打拚」，只要有心為家鄉奉獻，我們都張開雙臂，歡迎各位回家，加入拚經濟的行列，大家一起努力。

端午聯誼改分區座談

「台灣不只是各位永遠的家，也是在對岸所有台商最有力後盾。」蔡強調，無論台商有意在對岸轉型升級，或前往新南向國家發展，或回台灣投資發展，只要政府能力所及，都願意提供必要協助、輔導及服務。

至於未來是否調整聯誼會形式，張小月會前受訪說，海陸兩會從去年底就思考，希望聯誼會能更貼近台商需求；今年端午節聯誼會將改採分區座談會方式進行，提供台商更多實質協助。福州台協榮譽會長蔡聖也認為，分區座談將有助台商更直接表達訴求，相信多數台商都樂觀其成。

田弘茂致詞則提醒台商，陸美關係有逐步惡化跡象，因應不當就可能爆發系統性貿易對抗，連帶將傷害台商利益，尤其是出口產業，千萬不可輕忽。

(中國時報)

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