新聞透視－拋球軟中帶硬 北京難買帳

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中國時報

面對兩岸僵局，蔡總統「開工」首日就出招。昨藉台商聯誼柔性場合向陸喊話，雖維持除夕談話基調，訴求中華文化連結，重申釋出最大善意，但卻是「軟中有硬」，從直言兩岸關係走向取決於雙方善意的說法，凸顯小英認為兩岸僵局不能完全歸咎台灣，北京也須承擔一定責任。

台商春節聯誼昨登場，雖然幾位大咖會長缺席，但現場仍來了200多位台商及100多位工商界代表；儘管開工首日行程滿檔，蔡總統仍選擇到場與台商「搏感情」，而這已是蔡第4度出席台商聯誼活動。

出席聯誼活動向台商「交心」，向來是歷屆政府不可忽視的政治課題，這在馬時代也不例外。對蔡而言，「遊走」兩岸的台商，是當前兩岸交流最密切一環，聯誼活動無疑是向大陸喊話的最佳平台。

如外界預料，蔡再度重申除夕談話基調，談及農曆春節是兩岸最重要節慶；兩岸相近習俗，拉近彼此心理距離。蔡也重申「善意不變、不走回頭路」等承諾，強調已釋出最大善意。

不過，除了向北京溫情喊話，蔡仍留下「硬的一手」。從她強調「兩岸關係未來動向取決在雙方能否互釋善意，並且能夠良性互動」，就可感受到「軟中帶硬」的宣示意味。

當蔡一方面強調已釋出最大善意，又表明兩岸關係動向取決雙方是否互釋善意，不免讓人覺得「拐著彎」暗批大陸，隱含兩岸關係之所以變壞，北京也要擔責的言外之意。

對於兩岸關係困局，小英再度向大陸「發球」，但此番言論北京顯然不會買帳。蔡政府要如何思索出所謂兩岸互動新模式，恐怕還是要回到如何表述「兩岸一中」的概念或內涵上，才是兩岸融冰的關鍵。

(中國時報)

向陸喊話 小英盼互釋善意 台商憂僵局「別弄到無法收場」

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