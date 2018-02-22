台商憂僵局「別弄到無法收場」

大陸台企聯創會會長張漢文。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

針對M503航路及春節加班機爭議，大陸台企聯創會會長張漢文昨出席台商春節聯誼活動時表示，兩岸面臨問題時，可透過台商居中協商，想個折衷方案，「別弄到無法收場」，但兩岸政府似乎都沒有要找台商出面的意思。他感嘆，現在兩岸關係愈弄愈亂，愈來愈不好談。

在台企聯總會長王屏生、北上廣等地現任台商會長缺席下，張漢文幾乎成了昨日出席台商春節聯誼少數指標性台商會長；只是談及近期兩岸諸多爭議，「老爹」張漢文言談間，也多了無奈。

他指出，很多事可透過台商當仲介、橋梁，如M503航路事件，如果開始時不要那麼擴大，可透過台企聯、台協向大陸海協與台灣海基協商，「想折衷辦法，別弄到現在無法收場局面。」

張漢文稱，受到M503航路事件影響，實際上還有許多中小企業、台幹沒辦法回來；各界會比較同情這些台幹，平常不能回家，只有過年能回家，希望兩岸能好好協商，別再有這問題發生。

他還說，陳水扁執政時期，兩岸根本沒有交流，但台商經常和時任陸委會主委的蔡英文到海基會一起談事情，從節日包機到直航包機等都是談出來的。「以前環境不好，兩邊還是可以談，現在反而覺得奇怪，好像弄得愈來愈亂、愈來愈不好談。」

對王屏生等大咖會長缺席，張漢文緩頰說，王個性較直率，講話直爽，為避免又講錯話才不出席；王以前剛當上台企聯會長時，其實也有參加台商聯誼會。

不過，也有台商會長直言，即使對政府有再多不滿，也應出席聯誼會，畢竟這是能跟政府溝通的管道，「缺席」並不會讓台商當前面臨諸多挑戰變得比較少。

(中國時報)

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