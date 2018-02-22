台美國防會議 首度移師高雄

台美國防廠商預定5月在台交流並參訪台灣國防產業。圖為漢翔公司廠區現況。（漢翔提供）

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中國時報
／台北報導

一年一度的美台國防工業會議今年將首度在台灣登場，時間選定於5月的第1周，地點在高雄，但會議將更改名稱，可能稱為「台美國防產業論壇」，主辦單位也改由甫成立的「台灣國防產業發展協會」負責，至於一年一度的美台國防工業會議，仍將定期於下半年於美國舉行。

去年10月，美台國防工業會議在美國紐澤西州普林斯頓大學舉行，軍方於會中提出以後半年辦一次，一次在台灣，一次在美國；軍方官員認為國防工業會議最重要的就是讓廠商簽到訂單，台灣是買家，要求賣家美方來台開會，同時邀請美方官員來台實際了解台灣國防工業發展，相當合理。

不過，在促成美國防廠商來台開會後，軍方即退出，淡化官方色彩，並改由台灣國防廠商組成的「台灣國防發展協會」接手，完全由民間國防廠商主導，因此，與軍方和國安會均無關係，軍方屆時也是受邀與會，而非主辦單位。

「台灣國防產業發展協會」祕書長朱旭明昨表示，第一次在台灣舉行的美台國防工業會議將改名，名稱還要美方同意，所有與會成員均是國防廠商，選在高雄，主因是台灣國防工業廠商多位於南部，可讓美商實際接觸了解我國防產業現況。

台美國防工業會議2002年開始舉行至今，每年10月左右在美國登場，去年台美國防工業會議中，台灣國防產業發展協會與美台商會簽署合作備忘錄，預計今年5月在台北舉行國防產業會議。

朱旭明說，今年上半年度的會議預計5月初在高雄舉行，目前台美雙方正就會議名稱、討論題目、流程以及各項安排進行細部磋商，預計近期對外公布會議相關安排。

據了解，這次會議重點在造艦、航太與資安等三大領域，性質以廠商對廠商的技術交流層面為主，雙方官員溝通交流為輔；我國防廠商將和美國防產業討論如何在硬體和軟體合作，可能來台參與的美商包括洛克希德馬丁、雷神等，並將安排美商參觀中科院、漢翔、台船、中信、中鋼、趨勢科技等國內廠商。

(中國時報)

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