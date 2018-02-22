圍堵北京 台灣淪為美國棋子

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中國時報
／綜合報導

香港英文媒體《南華早報》報導，美國和台灣舉行的年度國防工業會議今年將改在台灣舉行。這個會議是美國軍售台灣的平台，過去15年來都在美國舉行，以避免激怒北京，今年首度改到台灣舉行，將加深中美的緊張關係。

報導稱，去年底美國總統川普簽署《國防授權法》，該法強化美國與台灣的軍事關係，當時就已經令北京感到不悅，這次把台美國防工業會議移到台灣舉行，勢必令北京更加惱火。

《南華早報》於2015年被網路電商龍頭阿里巴巴董事局主席馬雲收購後，與大陸官方關係密切，上述提到台美國防會議改在台舉行將觸怒北京，顯示大陸將有強烈反彈。

報導引述中國社科院涉台學者評論稱，美國此舉是把台灣當成工具，藉此圍堵大陸。如果美國通過《台灣旅行法》並派遣美國官員赴台出席台美國防會議，可能會冒著向蔡英文總統發出錯誤信號的風險，讓台灣誤以為美國支持台獨。

這位學者說，一旦《台灣旅行法》通過，大陸將採反擊手段，軍方將提高在台灣周邊「繞島巡航」頻率。

廈門大學台灣研究院院長劉國深認為，台美國防會議改到台灣舉行，此事涉及中美2個大國的較量，「在兩岸政權對抗的情況下捲入美國因素，台灣的力量又相對弱小，最後被犧牲的將是台灣利益，這是無庸置疑的事，相信台灣方面也心知肚明。」

劉國深表示，大陸方面會更多的從中美關係的角度來思考問題，了解美方為何會做成這樣的決定，對中國內政造成嚴重干涉，以及對兩岸關係將造成何種衝擊，「相關的評估一定會非常負面。」

華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，大陸方面要做好管控，對台獨勢力提出警告，防止台美國防工業會議在台灣舉辦後，台獨勢力因此膨脹而走向極端；此外，大陸也會持續敦促美國，應恪守中美間的三個聯合公報。

(中國時報)

台美國防會議 首度移師高雄

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