首例 大學生搶500萬比特幣

2018年02月22日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

檢警偵破國內首起比特幣強盜案！施姓3名男大生、黃姓工人以視訊大秀500萬元假鈔，取信戴姓賣家，相約中市面交時，4人以暴力逼戴男轉出市價500萬元的18枚比特幣佔為己有，事後灌醉被害人、自殘，製造酒後互毆假象矇騙檢警。警方逮捕施嫌4人，檢方訊後依強盜等罪嫌聲押4嫌獲准。

灌醉被害人 自殘濺血

中市一警分局表示，2月10日晚間獲報忠勤街發生民眾糾紛，員警發現有3男受傷送醫，黃男向員警表示，與友人酒後起爭執，自行和解就好，不需警方處理；但戴男及胡男卻報案比特幣遭搶。

警方調查，23歲主嫌施男，網羅20歲林男、25歲黃男與23歲蕭男共4人，與在桃園經營比特幣買賣仲介的戴男聯絡，當時比特幣1枚市價約25萬元，施男開出28萬高價收購，並透過視訊大秀500萬元的千元大鈔及身分證取信戴男。

轉入大陸帳戶 銷毀證據

施男4嫌在忠勤街租屋約定面交，戴男與胡姓員工依約到場，現場以手機打開電子錢包，展示持有的比特幣，4嫌立刻以暴力搶奪手機、持空氣槍等器械將戴男2人打昏，將18枚比特幣（市價約500萬元）轉出到特定帳號，還將手機格式化，銷毀交易證據。

警赴金門逮人 4嫌收押

得手後，施男4嫌毒打戴男2人，獨留黃嫌看守，並交代接下來「按劇本走」，黃嫌即用高粱酒強灌2人，自己再喝幾口酒、以酒瓶自敲頭部，弄得自己頭破血流，還吃安眠藥止痛，以「苦肉計」製造酒後互毆糾紛的假象。戴男2人先裝睡，確定只黃嫌獨守，合力反抗毆打黃嫌，驚動附近民眾報案。

警方14日晚間循線赴金門，逮捕企圖逃到對岸的林嫌；又在高鐵南下列車上，逮捕施嫌，查扣現金12萬5500元；次日再前往南屯區拘提蕭嫌到案。警方發現，施嫌等展示的500萬現鈔是假鈔，經追查雲端交易紀錄，18枚遭搶的比特幣已轉入大陸某帳戶。

警方調查，4嫌除黃嫌外，其餘3嫌都是大學畢業或肄業，訊後依強盜、妨害自由及詐欺等罪嫌送辦，檢方聲押獲准，不排除另有其他人受害，正追查幕後犯罪集團。

(中國時報)