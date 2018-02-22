新聞透視－玩家瘋挖礦 盜賊虎視眈眈

2018年02月22日 04:10 中國時報 陳鴻偉

台中破獲首宗比特幣搶案，檢警表示，包括比特、以太、萊特等虛擬貨幣，因交易價格屢飆新高，初估國內目前至少有5萬多部電腦日夜「挖礦」，許多玩家更把它當成投機工具，從中衍生許多詐欺、搶奪案件，而且還有增加的趨勢。

專責電腦犯罪的警官說，2017年底就有疑似吸金集團，誆稱投資以太幣，要在信義區租3層大樓，擺放800台電腦挖礦，還要以月薪500萬找國際操盤手主持，以668%投報率找人投資，被質疑是詐騙，但至少已有10餘人掏錢投資。

去年1月底，黃姓、廖姓少年透過交易平台，佯稱要買3枚以太幣，等被害人將貨幣匯至2嫌帳戶後，2嫌再以交易失敗為由，在北市萬華區當街強搶要交付被害人的10萬多現金，最後被警方逮捕。

日前還發生2起類似的三方詐騙案，歹徒先向賣家要求買虛擬貨幣，以匯款為由取得賣家的銀行帳號，同時間再上網宣稱要賣貨幣，讓受騙買家匯款至賣家給的帳號，騙到比特幣後人間蒸發，倒楣的賣家最後成了詐欺犯嫌，2案損失都超過10餘萬元。

檢警指出，目前全台約有5萬多台網速、配備頂極的「挖礦」電腦，但因電費昂貴，警方日前就曾接獲某企業報案，表示電費暴增，經檢查發現是電腦被植入後門程式，被駭客當成免費挖礦機，這類案件也有增加的情形。

虛擬貨幣在國內未合法，為高度投機的數位「虛擬商品」，甚至被當做洗錢工具，沒有法律保障，提醒玩家要提高警覺。

(中國時報)