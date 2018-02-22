疑土地糾紛 蕉農殺婦自戕

2018年02月22日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄65歲許姓婦人20日被發現倒臥在產業道路死亡，脖子有明顯傷口，警方在50公尺外發現另名62歲林姓男子也身亡，脖子及左胸有刀傷，現場遺留鐮刀等凶器；警方調查，2死者常因土地糾紛爭吵，初步研判林男疑持刀殺死許婦後畏罪自殺，檢方22日將複驗查明死因。

警方表示，許婦與丈夫退休後，在高市燕巢區中華路偏僻農地種植香蕉，多年前曾將佔用的河川地無償借給林男種植香蕉和盆栽，最近許婦將土地交還河川局，引發林男不滿，但他仍持續占用土地，甚至將地圍起來，造成許婦進出果園不便，2人為此多次口角。

21日上午11時許，許婦丈夫因發現妻子沒有返家煮飯，前往果園察看，赫然發現她躺在果園門口的產業道路，身上有多條血痕，立即報警並將妻子送往義大醫院急救，一開始還以為是遭野狗攻擊。醫師初步診斷，許脖子附近有開放性傷口，但無法斷定是否被狗咬致死。

刑事鑑識中心派員到場採證，並尋找狗主人了解案發經過，沒想到警方在傍晚時於距離許婦陳屍50公尺外山坡地水溝內發現狗主人林男，林倒在血泊中，救護車到場確認已無生命跡象。

警方表示，林男倒臥處無打鬥痕跡，陳屍地點旁留有鐵鎚、鐮刀及香蕉刀各1把，根據2死者家屬透露，2人生前有土地糾紛，有多次口角衝突，不排除是林男砍殺許婦後畏罪自殺身亡，但仍待調閱監視器進一步釐清案發經過。

橋頭地檢署檢察官陳俊宏率同法醫師赴現場勘驗並對2具遺體進行相驗，發現許婦頸部有開放性傷口；林男則是頭部、頸部受傷且左胸口有明顯刀傷。另檢察官已指示轄區岡山警分局組成專案小組追查，並定於22日上午進行複驗，查明死因。

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(中國時報)