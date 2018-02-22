登山老手 八通關墜百米失蹤

2018年02月22日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

八通關古道驚傳登山客墜谷意外！去年攀爬喜馬拉雅山受困47天獲救的梁聖岳，大年初一與5名山友組登山隊攀爬古道八通關越嶺道，但在20日下午傳出同行山友王至誠，疑似滑落百米高崩壁失蹤，但由於天候不佳，且路程遙遠，警消仍在努力搜救中。

滑落崩壁失蹤的23歲男子王至誠，為中央大學登山社資深嚮導，登山經驗豐富，山友聞訊都感驚訝。

花蓮縣消防局第三大隊指出，八通關古道20日下午5時獲報有登山客失蹤、疑滑落崩壁，同隊成員稱發現有人「失聯、未跟上」，立刻回頭搜尋，在土葛駐在所附近發現疑似滑落崩壁痕跡，當場下切百米尋找未獲，由於地勢孤懸，只好暫時撤回，撥電話求救。

第三大隊長呂冠辰表示，事故地點大約位於大分山屋再往西，從八通關古道東出口的玉里南安步行到大分約3天腳程，路程遙遠，21日天一亮除集結地面救難隊9人，並由黑鷹直升機先行入山搜尋，但因為山區雲霧厚，目標區能見度不佳，無功而返。

呂冠辰說，救難隊擬兵分二路，空勤總隊昨下午仍持續試圖入山搜索，希望先將地面人員降落在古道上，減少徒步時間，不過山區天候狀況不樂觀「雲層比早上還更低」，且山區已起風，直升機出勤不容易，至於地面人員昨午也已從南安徒步進入古道。

據了解，此行6人登山隊皆為登山好手，包括去年4月在喜馬拉雅山受困47天獲救的梁聖岳，6人自16日大年初一從瓦拉米入山，預計20日抵達塔達芬駐在所。

(中國時報)