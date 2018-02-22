新北首辦燈會 請您躺著看

新北市旺來福來祈福燈會將在大台北都會公園登場，現場正布置超萌狗狗花燈。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市3月1日起連續18天在大台北都會公園舉辦「2018新北市旺來福來祈福燈會」，這也是新北市升格後首度舉辦燈會，市府設計五大主題區，請來兩岸花燈達人同場競技，還有科技宇宙感3D燈區讓民眾「躺著看」，一旁更設有美食胖卡餐車，讓民眾賞美燈、嘗美食。

戀愛島嶼添丁旺財

新北市民政局指出，本次燈會場地面積高達20公頃，現場規畫5大特色主題區，其中「兩岸達人祈福花燈」燈區，大陸推出大型傳統牌樓、佛手柱長廊，以及漂浮水上的荷花燈等特色花燈；台灣則由花燈達人主燈製作者林健兒親手打造，鎮觀音、媽祖、八仙、齊天大聖及長達27公尺的巨龍齊聚賜福，不論是人物或動物表情、衣物、皮毛，唯妙唯肖。

「戀愛島嶼」區利用幸福水漾園區戀愛鐘森小島裝置燈飾，彷若置身電影阿凡達場景；「夢幻燈屋」極具宇宙感的3D世界，能讓民眾體驗躺著看燈會。

長達30公尺的「添丁旺財宮燈步道」，不論求財、求子、求事業、求姻緣，都可一次滿足。

夢幻燈屋炫麗迷人

民政局表示，本次主燈由九隻大小不同的金色狗及金元寶組成，3月1日晚間7時舉行點燈儀式，由市長朱立倫點亮，象徵財旺久久，搭上巨形扭蛋機熱潮，主燈旁的扭蛋機可轉出竹林山觀音寺的平安符及靈籤，讓大家在狗年福氣興旺。

1日開幕晚會將由知名藝人LULU擔任主持人，邀請李千娜、王識賢等超強卡司，以及「宋坤傳藝」鼓陣等帶來精采表演。

民政局指出，新北市今年以高人氣警犬「福星」為範本設計小提燈，可手控嘴巴開合，還能咬住金骨頭或紅包，也可利用橡皮筋回力，讓狗提燈動起來追捕犯人，邀請民眾提著小提燈一起來逛新北燈會。

(中國時報)

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