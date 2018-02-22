花防部士官兵新宿舍 有家的感覺

2018年02月22日 04:10 中國時報 楊孟立 ／花蓮報導 ／花蓮報導

為了刺激募兵成效，增加志願役士兵留營意願，國防部致力提升國軍士官兵宿舍品質。甫於今年初落成的陸軍花東防衛指揮部復興北營區，堪稱是最豪華、最舒適的國軍兵舍，進駐的士官兵不但直呼「住得舒服」，學習意願也跟著提升。

為配合國防部「募兵制營區整體規畫」指導，滿足志願役寢室「一桌、一床、一櫃」使用空間，花防部選址花蓮市新城鄉占地26.6公頃的原復興北營區，投資10億餘元，新建包含3棟兵舍在內的營區工程，歷時2年3個月後，於去年9月竣工，今年1月進駐啟用，以提升官兵生活品質，達到嘉惠官兵的目的。

不同於傳統營區寢室多為大通鋪，復興北營區寢室只有幹部的兩人房與士兵的5人房，個人隱私與空間大幅提升。營部連車長侯帆影說，以前就像是住鐵皮屋，1間寢室大約50至60人，感覺很擁擠，現在住得寢室就舒適許多，每個人都有自己的單人床，睡眠品質也大幅提升。

侯帆影表示，回到自己的寢室有一種回到家的感覺，不論是牆壁上、桌上，只要在合乎規範內，都可以擺設個人物品。他進一步表示，有了自己的書桌，操課結束後待在寢室閱讀的時間也變多了，平時會看一些書籍以自修。

國防部官員強調，國軍鼓勵志願役士兵進修，「講直白一點，沒有書桌怎麼念書？有了書桌才有進修的動力。」此外，營區設有教學點，像是東華大學就會進來設點，協助志願役士兵修習學分，4年退伍後不但能存下第一桶金，也獲得就學機會，兩者搭配起來，使得國軍的留營、招募沒有後顧之憂。

花防部補充指出，復興北營區聯合伙房配置有每小時可清洗300個餐盤的履帶式三槽洗碗機、能同時存放全營區碗盤之蒸氣迴轉鍋、可一次提供150人份的三層煮飯機，以及利用水噴霧形成水幕，藉油煙與水碰撞將油滴分離，達到清淨空氣目的之水幕式油煙系統，讓相關作業人員能以快速、效率及環保的方式，提供官兵美味、衛生的可口餐點。

此外，復興北營區每周一到周五中午更首創「麵食區」，提供各式麵食，不僅讓士兵飲食有更多元化選擇，也讓各界了解國軍致力改善軍中服役環境與營造「部隊是我家」的用心。

(中國時報)