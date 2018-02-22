屏東熱博 看3D彩繪稻田

屏東熱帶農業博覽會熱鬧打造全球唯一3D立體Hello Kitty彩繪稻田，屏東縣長潘孟安邀請全國民眾前來屏東走春。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東熱帶農業博覽會熱鬧開園，今年以多色系彩稻打造全球唯一3D立體Hello Kitty彩繪稻田，更在27公頃熱博園區內規畫迎春花海、水果公園及1600公尺綠色瓜果長廊等14大主題區，縣長潘孟安邀請全國民眾前來屏東走春，見證屏東農業結合科技、藝術展現的軟實力。

潘孟安表示，屏東是農業大縣，是全台花卉、蔬果及畜漁產重要生產基地，為發揮農業軟實力，縣府嘗試以農試所育成彩稻品種，種出不同造型的彩稻圖騰，將稻田呈現為藝術畫布，從line貼圖、布袋戲偶到電影惡靈古堡女主角圖騰。

今年更以花卉、蔬果、稻米、水果、雜糧等農作為元素，譜出美麗可食地景圖案，並將國際人氣明星Hello Kitty，透過多色系彩稻呈現，打造全球唯一3D立體Hello Kitty彩繪稻田，期待今年入園參觀人數能一舉衝破180萬人次，締造新佳績。

園區內也隨處可找到Hello Kitty和她的朋友們裝置身影，可供拍照、打卡留念，彩稻區將有限定Hello Kitty商品獨家販售，包括每日限量的彩色Hello Kitty拉花咖啡、精選在地農特產品及其他可愛伴手禮好物，Kitty粉絲們絕對不能錯過。

潘孟安指出，今年熱博園區共設置14大亮點主題，包括入口處迎春花海，繽紛多采花海裡隱藏狗骨頭及腳印圖案，意喻狗年祝大家好運旺旺來。

此外，全台最長1600公尺綠色瓜果長廊，培育著奇特瓜果作物；水果造型Q偶公園、驚豔動人蘭藝館、高雅藝境盆栽展、原民特作展、客家可可DIY館、農村再生成果展、食農體驗專區、休閒農業展、水產館、可愛動物區、玫瑰香草物語、特色中藥草區等多項豐富內容，充分展示屏東農漁牧產業特色。

屏東熱帶農業博覽會即日起至3月4日止，每日開園時間為早上9點到下午5點，免收門票，園區內規畫停車位，酌收汽車100元、機車30元清潔費。

(中國時報)

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